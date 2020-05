Rośnie poparcie dla Konfederacji. PiS spada, Lewica podgryza KO [NAJNOWSZY SONDAŻ]

Z najnowszego badania poparcia dla partii politycznych wynika, że PiS traci poparcie. Jego kosztem rośnie prawica.

Pracownia Pollster sprawdziła, na którą partię polityczną głos oddaliby Polacy w najbliższych wyborach. Wyniki opublikował „Super Express”.

Sondaż potwierdził, iż partia rządząca traci wyborców. Na PiS głos oddać chce w badaniu 40,21 proc. osób.

Dla porównania w wyborach w 2019 roku wynik PiS wyniósł 43,59 proc. Duży spadek pokazuje rosnące niezadowolenie z sytuacji w Polsce.

Drugie miejsce zajęła Koalicja Obywatelska. Jednak jej wynik to 23,65 proc. co jest spadkiem w porównaniu z wynikiem z wyborów 2019.

Wówczas poparło ją 27,40 proc. wyborców. Kosztem KO rosną pozostałe formacje liberalne.

Lewica znalazła się na trzecim miejscu, a jej wynik to 14,71 proc. Koalicja Czarzasty-Biedroń-Zandberg zdobyła w badaniu lepszy wynik niż w wyborach 2019 tj. 12,56 proc.

Kolejne miejsce zajęła Koalicja Polska. Wynik sojuszu PSL-Kukiz wyniósł w badaniu 11 proc. co również jest wzrostem wobec wyniku wyborów 2019 (8,55 proc.).

Urosła też Konfederacja, a jej wynik to 9,42 proc. To spory wzrost w stosunku do wyniku z 2019 roku. W wyborach prawica zdobyła wówczas 6,81 proc.

Źródło: Super Express