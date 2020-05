Weganizm może być przyczyną groźnych chorób psychicznych?

Badania amerykańskie pokazały, że osoby jedzące mięso charakteryzują się lepszym zdrowiem psychicznym, niż weganie i wegetarianie. Mogło by to tłumaczyć także różne „odloty” polityków (i „polityczek”), którzy są ideologicznymi krytykami mięsożerców.

Okazuje się, że rezygnacja z mięsa zwiększa ryzyko występowania depresji, stanów lękowych, samookaleczeń, a nawet samobójstw. Takie są wyniki badań przeprowadzonych w USA na 160 tys. osobach.

Zespół badawczy pod przewodnictwem dr Edwarda Archera, szefa EvolvingFX, przygotował analizę porównawczą zdrowia psychicznego u „mięsożerców” i wegetarian. Analizie poddano amerykańskie bazy danych PubMed, PsycINFO, CINAHL Plus, Medline, oraz Cochrane Library).

Autorzy opracowania twierdzą, że odkryli m.in., iż jeden na trzech wegetarian cierpi na depresję lub stany lękowe. W porównaniu do osób jedzących mięso, wegetarianie dwa razy częściej przyjmowali leki na receptę przeciwko chorobom psychicznym.

Amerykańscy badacze doszli też do wniosku, że wegetarianie byli dwa do trzech razy bardziej skłonni do myślenia o samookaleczeniu się i samobójstwoe. Z przeprowadzonej analizy wynika też, że wykluczenie jakiejkolwiek grupy żywności z diety, a zwłaszcza mięsa i drobiu, wiązało się ze zwiększonym prawdopodobieństwem zaburzeń psychicznych.

„Jeśli chcesz uniknąć zwiększonego ryzyka depresji, lęku i samookaleczenia się, jedz mięso. Jeśli zaś jesteś wegetarianinem lub weganinem ze względów etycznych, powinieneś dodatkowo zainwestować w strategię ochrony swojego zdrowia psychicznego” – brzmi konkluzja dr Aseem Malhotra, kardiologa i dietetyka, który od lat idzie pod prąd tzw. „zdrowego żywienia” i bywa za swoje teorie krytykowany.

Autorzy badania są skłonni nawet łączyć globalny wzrost zaburzeń psychicznych także ze wzrostem poparcia dla praktyk wegetariańskich. Badanie zostało częściowo sfinansowane z grantu badawczego „Beef Checko”, przez National Cattlemen’s Beef Association w USA.

Źródło: PCH24/ wgospodarce.pl / tandfonline.com/ foodnavigator.com