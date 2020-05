Wybory jednak w czerwcu? Koniec posiedzenia w siedzibie PiS

Według „Rzeczpospolitej” PiS i Porozumienie utrzyma w mocy porozumienie Gowin-Kaczyński. Wcześniej o możliwych wyborach 23 maja, a nawet możliwości powstania rządu mniejszościowego alarmowały bliskie PiS media i politycy.

Czekajcie przy tv do wieczora,jest przesilenie polityczne i rządowe.Wybory najprawdopodobniej 23 maja…Rząd chyba mniejszościowy… Módlcie się za Polskę..

O godz. 20:00 miała wystąpić Elżbieta Witek. Marszałek Sejmu miała ogłosić nowy termin wyborów prezydenckich – ale tak się nie stało.

Scenariusz wyborów 23 maja kreślili reporterzy bliskiego PiS radia Wnet. Jednak już wieczorem szef radia Krzysztof Skowroński wskazywał na termin 28 czerwca.

Ufff to był dopiero dzień, gęsty od faktów i plotek (zresztą tych ostatnich nie udało mi się uniknąć). Stan na godzinę 19:50 jest następujący: Wybory nie 23 maja, tylko 28 czerwca. Ale podobno w kierownictwie PiS ustalono, że marszałek Witek ma czas do jutro do 20 na decyzję

