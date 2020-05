X Æ A-12 – tak na imię dał Elon Musk swemu dziecku. Jak oznajmił jest ono płciowo neutralne

Szefowi Tesli coś się urodziło. Według niego to neutralne płciowo dziecko, któremu wraz ze swą partnerką nadał imię X Æ A-12.

Elon Musk i jego kochanka – piosenkarka Grimes oznajmili światu o przyjściu na świat ich dziecka. Jak stwierdzili jest oni neutralne płciowo, choć szef Tesli później przyznał, że to chłopiec. Szczęśliwi rodzice obwieścili światu, że będzie miał na imię X Æ A-12.

Tusk i Grimes oznajmili też, że będą chłopca wychowywać jako ni to ni owo, czyli płciowo neutralnie.

– Nie chcę nadawać dzieciom dzieci według płci, na wypadek, gdyby w swoim życiu później czuły się inaczej – wyjaśniła 32-letnia Grimes podczas transmisji na żywo w YouTube w lutym, jeszcze przed narodzinami dziecka. Para opublikowała teraz zdjęcia noworodka.

Na Twiierze Grimes wyjaśniła tez co znaczy imię tego neutralnego płciowo dziecka.

I tak:

X to nieznana zmienna

Æ – to elven – tak ma wymawiać słowo skrót Ai będące połączeniem słów love – miłość i artificial intelligence – sztuczna inteligencja.

A-12 to poprzednik SR 17 ich ulubionego samolotu, który jak napisała nie ma broni, tylko jest szybki. „Wspaniały w bitwach, ale bez używania siły”.

Ponadto „A” oznacza też jej ulubiona piosenkę „Archanioł” z gatunku metal rat – szczurzy metal.

Wszystko to brzmi pięknie i bardzo jesteśmy ciekawi co wyniknie z takiego eksperymentowania na swym własnym dziecku i czy po mamusi odziedziczyło ową sztuczną inteligencję, czy tez tatuś kiedyś ją chłopcu po prostu wszczepi podłączając go do jakiejś maszyny.