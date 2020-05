IKEA wycofuje toksyczny produkt. „Przestańcie go używać”

IKEA wycofuje ze sprzedaży kubek podróżny TROLIGTVIS. Szwedzka firma poinformowała o tym w specjalnym ostrzeżeniu. Koncern zaapelował do klientów, żeby nie używali tego produktu. Zagwarantował także zwrot pieniędzy.

Jak czytamy w komunikacie IKEA, kubek został wycofany ze sprzedaży z powodu niezgodności z wymogami firmy. Może on bowiem wydzielać niebezpieczne dla zdrowia ftalany.

„IKEA apeluje do wszystkich klientów, którzy mają kubek podróżny TROLIGTVIS oznaczony „Made in India”, aby przestali go używać. Najnowsze wyniki badań wskazują, że produkt może wydzielać substancje chemiczne w ilościach przekraczających dopuszczalne wartości graniczne” – poinformowała na swojej stronie firma.

Sieć zachęciła swoich klientów, którzy zakupili kubek TROLIGTVIS, aby oddali go w jednym z jej sklepów stacjonarnych. Zapewniono, że nabywcy otrzymają pełen zwrot kosztów.

„Niedawno otrzymaliśmy wyniki badań wykazujące, że kubek podróżny może wydzielać ftalan dibutylu (DBP) w ilościach przekraczających ustalone limity. Wiele lat temu IKEA podjęła decyzję o zakazie stosowania ftalanów w produktach przeznaczonych do kontaktu z żywnością i dlatego wstrzymała sprzedaż kubka podróżnego na czas dochodzenia oraz testów, które mają na celu ustalenie pierwotnej przyczyny problemu. Dochodzenie wykazało, że problem może dotyczyć kubków oznaczonych < >. IKEA wycofuje teraz kubki, pomimo niewielkiego ryzyka natychmiastowego wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych” – czytamy w oświadczeniu.

Kubek podróżny TROLIGTVIS został wprowadzony do sprzedaży w październiku 2019 roku.

Źródło: ikea.pl