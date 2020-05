Niemcy poluzowały obostrzenia. Liczba zakażeń wzrosła

Instytut Roberta Kocha opublikował raport dotyczący reprodukcji koronawirusa. Okazało się, że poluzowanie obostrzeń wpłynęło na wzrost zakażeń.

Rząd Angeli Merkel zdecydował się znieść niektóre obostrzenia związane z pandemią Covid-19. Stało się to po rozmowach rządu z władzami landów.

W efekcie otwarte zostały wszystkie sklepy, muzea, kościoły i place zabaw. Ponadto starsze dzieci mogły wrócić do szkół, a restauracje i hotele w niektórych landach zostały otworzone.

Teraz Instytut Roberta Kocha opublikował raport dotyczący reprodukcji koronawirusa po zniesieniu obostrzeń. Okazało się, iż współczynnik reprodukcji wzrósł do 1,1.

Oznacza to, że po zniesieniu obostrzeń liczba zakażeń wzrosła. Według epidemiologów kluczowe jest doprowadzenie do obniżenia poziomu reprodukcji poniżej 1 – wówczas będzie to sygnał, że epidemia gaśnie.

Dla porównania, w chwili ogłaszania znoszenia obostrzeń przez Merkel wskaźnik wynosił 0,65.

Teraz to od władz krajów związkowych ma zależeć, czy obostrzenia będą przywracane. Ma się tak stać, jeśli liczba przypadków zakażeń koronawirusem wzrośnie powyżej 50 na 100 tys. osób.

Do niedzieli w Niemczech potwierdzono 169 551 przypadków zakażenia koronawirusem. Natomiast 7369 osób zmarło, a 143 300 uznano za wyleczone.

Źródło: Deutsche Welle / Gazeta.pl