W odmętach lewackiego szaleństwa. Imigrant pedofil sześć razy uwalniany przez lewackie władze miasta

Amerykańskie Służby Imigracyjne (ICE) i Celne schwytały swego najbardziej poszukiwanego zbiega. Imigrant pedofil z Hondurasu 6 razy uwalniany był przez lewackie władze San Francisco.

To historia jak z czeskiej komedii, ale znakomicie obrazująca absurdy lewackiej polityki w Stanach Zjednoczonych.

Kristian Jonas Gamez Trejo, 25-letni nielegalny imigrant z Hondurasu, po raz pierwszy wjechał do USA wiosną 2014 roku. W czerwcu został deportowany, ale w 2015 roku ponownie przedostał się do Stanów Zjednoczonych. Znów go deportowano i znów w 2016 roku wrócił.

W sierpniu 2016 po ponownym nielegalnym wjeździe do USA, Gamez został aresztowany w San Francisco w Kalifornii za przestępstwo pedofilii. Urzędnicy z San Francisco zwolnili Gameza z więzienia, pomimo prośby ICE o przekazanie go agencji.

Rządzone przez lewaków z Partii Demokratycznej San Francisco to tzw „sanctuary city” – miasto „schronienie”. Oferuje ono opiekę i schronienie nielegalnym imigrantom i odmawia współpracy z władzami federalnymi. Miejskie sądy i policja zwyczajnie uwalniają ich, nawet jeśli okazują się przestępcami. I tak też dalej odbywało się z Jonasem Gamezem Trejo

Dwa miesiące po zwolnieniu z więzienia Gamez został znów został skazany za przestępstwo seksualne z nieletnim. W 2017 roku Gamez został czterokrotnie aresztowany w San Francisco pod różnymi zarzutami. Za każdym razem policja wypuszczała Gameza, zamiast go oddawać ICE – Służbom Imigracyjnym i Celnym.

W kwietniu 2019 r. Gamez został ponownie aresztowany w San Francisco pod zarzutem przemocy domowej. W październiku 2019 r. nielegalny imigrant został skazany 180 dni więzienia. W lutym 2020 r. władze San Francisco zwolniły Gameza po raz szósty.

W kwietniu tego roku Gamez trafił na listę najbardziej poszukiwanych przez ICE. Agentom wreszcie udało się go złapać.

– Nie ma powodu, by ten atakujący dzieci drapieżnik został wypuszczony do naszej społeczności – powiedział David Jennings, z ICE. – Nawet błędna polityka Kalifornii pozwala władzom lokalnym na przekazywanie ICE wszystkich kryminalistów, którzy zostali skazani za przestępstwa seksualne, lub przestępstwa zagrażające dzieciom.

Według ICE w ciągu dwóch lat Kalifornia uwolniła co najmniej 5600 nielegalnych nielegalnych imigrantów przestępców, zamiast oddawać ich w ręce agencji ICE.

Władze wielu rządzonych przez Demokratów miast i hrabstw prowadzą polityk ochraniania nielegalnych imigrantów, nawet jeśli popełniają przestępstwa. Demokraci bojkotują administrację Trumpa i instytucje federalne.

To szaleństwo ma swój jasny cel. Chodzi o „import” elektoratu. Demokraci zmieniają strukturę demograficzną w poszczególnych stanach i dzięki temu wygrywają wybory. Tak dzieje się m.in w Kalifornii. Nielegalni imigranci po latach – np. poprzez małżeństwa, posiadanie dzieci etc zyskują obywatelstwo i w swej zdecydowanej większość głosują na Demokratów.