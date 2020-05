Wakacje nie muszą być stracone. Zobacz, które kraje łagodzą restrykcje

Dwa miesiące temu koronawirus zatrzymał turystykę prawie na całym globie. Perspektywa nadchodzących wakacji wydaje się nie być kolorowa, ale pojawia się promyk nadziei. Są kraje, które do lata zamierzają znieść restrykcje – tak, żeby pobudzić tę gałąź gospodarki. Jest więc szansa, że będzie dokąd wyjechać na urlop. Jakie to kraje?

Grecja to jeden z najpopularniejszych kierunków w Europie. To również kraj, który dość łagodnie przechodzi epidemią. Minister stanu Giorgos Gerapetritis zapowiedział, że od 1 lipca zostaną „otwarte wrota dla turystów”, a szczegóły poda do 15 maja.

Także Chorwacja chce jeszcze w tym roku wpuścić turystów. Tamtejszy rząd prowadzi już rozmowy z Austrią, Słowenią i Czechami w sprawie umożliwienia tranzytu. Miałoby to oznaczać otwarcie korytarzy na autostradach tak, żeby do Chorwacji mogli dotrzeć turyści.

Odmrożenie gospodarki zapowiedziała Holandia. Od 1 lipca będzie można przyjechać tam na kemping. Już w czerwcu otwarte będą bary, puby i restauracje. Cały czas niemożliwe są pobyty grupowe.

We Włoszech sytuacja jest bardzo skomplikowana. To kraj, który został bardzo dotknięty epidemią, ale też kraj który żyje turystką i z turystyki. Hotelarze oraz restauratorzy od dłuższego czasu oczekują poluzowania obostrzeń, a nastroje są coraz bardziej napięte. Jak na razie do Włoch można wjechać tylko mając istotny powód. Inaczej jest jedynie w Południowym Tyrolu. Tam kolejki liniowe otwarte będą już od 25 maja.

Kilka tygodni temu pojawiły się plany uruchomienia turystyki na całym Półwyspie Apenińskim, więc jest szansa, że w nadchodzące lato będzie możliwość odwiedzenia tego kraju.

Mało optymistycznie wygląda tez sytuacja w Hiszpanii. Tamtejszy rząd zapowiedział już, że turystka w tym roku raczej się nie ożywi. Hotele zostaną otwarte w połowie maja, ale mogą działać przy maksymalnie 30-procentowym obłożeniu. Poza tym granice są wciąż zamknięte, a między niektórymi regionami wewnątrz nie mogą przemieszczać się nawet sami Hiszpanie.

Źródło: dw.com