We Francji prezydencka partia LREM straciła większość w parlamencie

Po wygranych przez Emmanuela Macrona wyborach prezydenckim, jego zapleczem stała się partia Republika w Drodze (LREM). Złożona z polityków centrolewicy i centroprawicy i pospolitego ruszenia na bazie różnych stowarzyszeń, miała swoje „5 minut” i wygrała wybory parlamentarne.

Od początku partia ta miała jednak problemy. Z jednej strony wielu deputowanych okazało się amatorami, z drugiej zabrakło wspólnej płaszczyzny ideowej.

W LREM można było znaleźć monarchistę, skrajnych ekologów, „antyrasistów”, społeczników, ale i zawodowych polityków. Nic dziwnego, że ta nowa partia zaczęła się szybko kruszyć.

Były skandale obyczajowe, wpadki wizerunkowe, kłótnie ideowe w samej partii. Zaplecze prezydenta okazało się niezdyscyplinowane i słabe. Teraz mamy kolejny przykład erozji LREM. Część jej deputowanych tworzy nowe ugrupowanie o nazwie „Ekologia Solidarność Demokracja”.

W sumie zwykły podział partyjny, ale tym razem oznacza to, że prezydencka LREM traci w parlamencie samodzielną większość. Z rządzeniem nie powinno być problemu, ale teraz przyjdzie szukać przy głosowaniu nad każdą ustawą koalicjantów.

„Ekologia Solidarność Demokracja” będzie jednym z 9 klubów parlamentarnych i zadebiutuje 1 czerwca. Grupa może liczyć nawet 58 deputowanych, w tym kilku z partii Macrona. Poza LREM „dysydenci” to politycy określający się jako socjaldemokraci, czy niezrzeszona lewica.

Ani w koalicji rządzącej, ani w opozycji

Nowa platforma polityczna jest dość dziwna. Grupa ta deklaruje się, że „nie jest w koalicji rządzącej, ani w opozycji”. W programie mają „suwerenność żywnościową” kraju, „bezpieczeństwo zdrowotne”, „lokalną produkcję i lokalne nowe miejsca pracy”, „sprostanie wyzwaniom zmian klimatycznych”, czy „odkrywanie na nowo więzi społecznych”. Trzeba przyznać, że czasy i programy postpolityki są dość nudne i przewidywalne.

Nowa partia ma opierać się na „trzech filarach”: ekologii, demokracji i solidarności i walczyć z „dogmatami budżetowymi”. W rzeczywistości nie rezygnują ze wspierania rządu, więc cała ta sytuacja więcej mówi o stanie francuskich elit, niż jest jakąkolwiek realną zmianą.

Jest to jednak rzeczywiste osłabienie pozycji Macrona i zaufania do prezydenta. Nic dziwnego, że jego „otoczenie chce uciec do przodu” i już mówi na przyszłość o jakimś rządzie… jedności narodowej.

Na razie chociaż LREM traci absolutną większość w Zgromadzeniu, to może wygrać każde głosowanie korzystając choćby ze wsparcia MoDemu (centrowy Ruch Demokratyczny), który zachowuje odrębność, ale wspiera od początku Macrona. Będzie trudniej, ale zmiany jakościowej nie ma.

Źródło: Valeurs Actuelles. FL24.net