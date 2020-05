Berkowicz kontruje Lewicę. Zapowiada zawiadomienie do prokuratury za propagowanie ustroju totalitarnego

Poseł Maciej Kopiec chce donieść na Janusza Korwin-Mikkego do Komisji Etyki Poselskiej za występ w #hot16challenge. Konrad Berkowicz rozważa kontrę i zarzuca Kopcowi propagowanie ustroju totalitarnego.

Kopiec uważa Korwin-Mikke naruszył zasady etyki poselskiej, urąga godności mandatu posła i żąda wyciągnięcia konsekwencji.

Posłowi odpowiedzieli Konrad Berkowicz i Artur Dziambor z Konfederacji. Wskazują, że lewica chce cenzurować i tym samym pragnie ograniczać wolność słowa.

„Lewica złożyła wniosek do Komisji Etyki Poselskiej za to, że Korwin-Mikke zaatakował w swoim utworze socjalistów. Socjalizm to system totalitarny. Rozważam zawiadomienie do prokuratury w związku z propagowaniem, za pośrednictwem tego wniosku, ustroju totalitarnego” – odpowiedział Berkowicz.

„Komisja etyki poselskiej będzie zajmowała się oceną jakości sztuki! Tak, sztuki! Jedno szczęście, że mamy dziś większe zmartwienia. Posłom lewicy chętnie bym wytłumaczył na czym rap polega, ale wiem, że i tak nie dotrze. Jedno szczęście, że nie trafili na Liroya, by ich zmiótł” – twierdzi z kolei Dziambor.

Piosenki w ramach #hot16challenge Korwin-Mikkego można posłuchać w TYM miejscu.

Składam zawiadomienie do Komisji Etyki w sprawie skandalicznego zachowania posła Konfederacji, Korwina Mikkego. Jeśli 30 lat w polityce nie nauczyło pana posła nawet przyzwoitego języka, powinien z niej, po prostu – odejść. #hot16challange2 pic.twitter.com/3FKxJPetdA — Maciej Kopiec (@KopiecMaciej) May 11, 2020

Lewica złożyła wniosek do Komisji Etyki Poselskiej za to, że @JkmMikke zaatakował w swoim utworze socjalistów. Socjalizm to system totalitarny. Rozważam zawiadomienie do prokuratury w związku z propagowaniem, za pośrednictwem tego wniosku, ustroju totalitarnego. pic.twitter.com/SBv7GzfE0k — Konrad Berkowicz (@KonradBerkowicz) May 11, 2020