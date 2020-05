Burze, grad i wichury. IMGW wydaje ostrzeżenia

IMGW wydał w poniedziałek ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem dla Mazowsza, Warmii i Mazur, Podlasia, Dolnego Śląska i Opolszczyzny. Oprócz tego dla południowej części Podkarpacia wydano alert przed silnym wiatrem.

Na obszarach objętych ostrzeżeniem przed burzami z gradem prognozuje się burze z opadami wynoszącymi miejscowo do 20 mm. Wiatr w porywach może osiągnąć do 80 km/h.

Oprócz tego południowa część Podkarpacia oraz powiat gorlicki w Małopolsce objęte są alertem pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. W porywach osiągnie on prędkość 75 km/h.

W większości powiatów ostrzeżenia obowiązują do poniedziałkowego wieczora.

Prognoza pogody poniedziałek, 11 maja

Polska jest z zasięgu niżów z ośrodkami nad Zatoką Fińską i Czechami, z północnego wschodu na południowy wschód kraju przebiega strefa chłodnego frontu atmosferycznego oddzielająca ciepłe i wilgotne powietrze pochodzenia zwrotnikowego od chłodniejszego, napływającego z północy, powietrza pochodzenia arktycznego.

W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże, na południu i południowym wschodzie początkowo małe. Miejscami, z wyjątkiem krańców południowo-wschodnich, przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem.

Najgroźniejsze burze na obszarze od Suwalszczyzny i Podlasia po Opolszczyznę, w tym pasie prognozowane sumy opadów do 20 mm, 25 mm. Temperatura maksymalna od 8-10 stopni na wybrzeżu i Pomorzu, do 24 stopni w centrum kraju i 27-28 st. C. w Małopolsce i na Podkarpaciu.

Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, północny i północno-zachodni, tylko na południowym wschodzie południowy, w porywach do 70 km/h, także poza rejonami występowania burz. Wysoko w górach porywy wiatru do 110 km/h.

W nocy przymrozki

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. We wschodniej połowie kraju zanikające burze, lokalnie z gradem. Na północnym wschodzie i w centrum kraju prognozowane sumy opadów do 20 mm, lokalnie do 30 mm. Miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 3-5 cm. Na terenach nizinnych krótkotrwały, na terenach podgórskich pokrywa utrzyma się także w ciągu dnia. W górach opady śniegu, przyrost pokrywy o 10 cm.

Temperatura minimalna od -1 st. do 4 st. C., w Małopolsce, na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i nad morzem 5-10 stopni, w kotlinach sudeckich około -2 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 70 km/h, północny i północno-zachodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 130 km/h.

Prognoza pogody wtorek, 12 maja