Firma doradcy Dudy zdobyła zamówienie publiczne. Za 3,5 mln zł bez przetargu

Agencja Rezerw Materiałowych zamówiła za 3,5 mln złotych testy na koronawirusa od spółki Blirt. Spółki powiązanej z Jerzym Milewskim, członkiem Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie Andrzeju Dudzie – donosi „Gazeta Wyborcza”.

Spółka Blirt nie musiała rywalizować na rynku z innymi firmami dostarczającymi testy. Wszystko odbyło się zgodnie z prawem. A prawo zmieniono w ramach ustawy o przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Dzięki temu firmę wybrano bez przetargu. 27 lutego zamówiono pierwszą partię testów za 2,5 mln zł, a 3 marca kolejną za 1,044 mln zł.

Z Blirtem związany jest Jerzy Milewski. W przeszłości kierował spółką, dziś jest wiceszefem rady nadzorczej i posiada 1,53 proc. akcji firmy. Ponadto doradza prezydentowi Dudzie.

W pierwszym kwartale 2019 roku spółka Blirt miała przychody na poziomie 2,2 mln zł i stratę w wysokości 0,39 mln zł. W analogicznym okresie tego roku przychód wzrósł do 6,1 mln i zysku w wysokości 0,4 mln.

Spółka w raporcie pisze: „wartość sprzedaży była wyższa o 175 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, co było spowodowane przede wszystkim realizacją istotnych zamówień do diagnostyki koronowirusa, których spółka jest dystrybutorem”.

Spółka zapewnia, że dostarcza testy na zasadach rynkowych „poniżej cen katalogowych”.

„Wyborcza” twierdzi natomiast, że spółka Blirt była niepotrzebnym pośrednikiem, a Agencja Rezerw Materiałowych mogła kupić testy sama. Te miały pochodzić z brytyjskiej spółki PrimerDesign należącej do koncernu Novacyt, a zamówienia można było składać bezpośrednio przez internet z opcją dostawy w dowolne miejsce na świecie.