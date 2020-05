Irańczycy w czasie ćwiczeń wojskowych zatopili swój własny okręt wojenny

Irański okręt pomocniczy wsparcia logistycznego marynarki wojennej został przypadkowo trafiony pociskiem podczas ćwiczeń w Zatoce Omańskiej przez inną irańską fregatę. Po „omyłkowym” zestrzeleniu ukraińskiego Boeinga w styczniu ubiegłego roku, to kolejna poważna „pomyłka” armii Iranu.

Artyleria innej jednostki zatopiła statek okręt o masie 447 ton i długości 47 metrów. W wyniku trafienia pociskiem na zginęło 19 marynarzy, a co najmniej 15 innych zostało rannych. Informację podała telewizja irańska w poniedziałek 11 maja.

Wypadek miał miejsce podczas ćwiczeń marynarki Iranu na wodach Zatoki Perskiej. Odbywały się one w kontekście silnych napięć ze Stanami Zjednoczonymi. Okręt „Konarak” został trafiony wczoraj na wodach niedaleko portu Dżask przez „friendly fire” i zatonął.

W sprawie tego wypadku wszczęto dochodzenie. Błąd popełniła fregata rakietowa „Jamaran” klasy Moudge, która ostrzelała towarzyszący okręt i w dodatku celnie. Według agencji zatopiony Konarak zwodowano w Holandii i został kupiony przez Iran jeszcze przed rewolucją islamską w 1979 roku.

Według innych źródeł, zatopiony okręt należał do typu Hendijan (inne nazwy to Bakhtaran lub Vakhtaran). Miała to być jedna z 12 jednostek zbudowanych w okresie 1985-2015 jako wielozadaniowe okręty pomocnicze. Są one wykorzystywane jako jednostki transportowe, patrolowe, a także jako okręty rakietowe. Dozbrojono je bowiem w 4 pociski C-704.

