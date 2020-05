Jak będą wyglądały nadchodzące wakacje Polaków? Minister podał kraje, do których będzie można jechać

– Szukamy rozwiązań i obecnie rozważamy umożliwienie wyjazdów do Czech, Słowacji i Węgier. Ryzyko zachorowania nie jest tam dziś tak duże, jak na zachodzie Europy czy w Stanach Zjednoczonych – mówił w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” wiceminister rozwoju Andrzej Gut-Mostowy.

Polityk na pytanie czy można planować wakacje w Polsce i zagranicą, powiedział, że wszystko zależy od tego czy będzie spadek czy wzrost zakażeń. To ten czynnik zadecyduje jak szybko będą znoszone ograniczenia. Zaznaczył, że nadchodzące wakacje nie będą takie jak zwykle.

Do lata ministerstwo chce ruszyć z kampanią zachęcającą do zwiedzania kraju. Możliwe, że będziemy mogli wyjechać do Czech, Węgier i na Słowację. W tym momencie obowiązuje zakaz lotów wewnętrznych i zagranicę. Z kolei Komisja Europejska rekomenduje zamknięcie granic UE do 15 czerwca. Dwie największe linie lotnicze w Polsce na razie zawiesiły rejsy. LOT nie będzie przewoził pasażerów co najmniej do końca maja, a Ryanair wznowi kursy być może na początku lipca.

Co z obozami i koloniami? Gut-Mostowy zapewnił, ze zakup wyjazdu na kolonie został objęty ochroną. W przypadku niewypłacalności każdy klient w razie rezygnacji, po spełnieniu wymogów zapisanych w ustawie dot. Covid-19 dostanie całość pieniędzy.

– Zależy nam bardzo na tym, żeby dzieci i młodzież mogły bezpiecznie odpocząć podczas wakacji – zapewniał. – Po spotkaniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej mamy wspólne stanowisko, że w odpowiednich reżimach sanitarnych wakacyjny wypoczynek dzieci i młodzieży może być możliwy. Ostateczna decyzja w tej sprawie należy oczywiście do ministra zdrowia, który na bieżąco monitoruje sytuację epidemiczną – mówił dla „Rzeczpospolitej”. Zapewnił przy tym, że rząd chce zrobić wszystko, żeby dzieci i młodzież pojechała na zasłużony odpoczynek.

Polityk wypowiedział się też na temat kondycji biur podróży. – Uważam, że do tego nie dojdzie. Natomiast rynek w najbliższym czasie z całą pewnością ulegnie pewnym zmianom i przeobrażeniom. Prawdopodobnie w ofercie wielu touroperatorów pojawi się Polska, czyli tzw. oferta wyjazdowa krajowa – powiedział. Do korzystania z oferty krajowej ma przekonać Polaków kolejny socjal planowany przez rząd. Mowa o 1000 plus na wakacje.