Korwin rapuje, Lewica donosi. „Socjalizm i demokracja są zagrożeniem dla ludzkości. Przecież nie mówię niczego nowego” [VIDEO]

Posądzanie mnie o namawianie do przemocy to wyraz „braku poczucia humoru i poczucia realizmu” – powiedział Janusz Korwin-Mikke (Konfederacja), komentując złożenie przez posłów Lewicy zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przez niego przestępstwa.

Posłowie Lewicy poinformowali, że złożyli do prokuratury zawiadomienie z art. 119 par. 1 Kodeksu karnego „na rapującego o zabijaniu przeciwników politycznych” posła Konfederacji Janusza Korwin-Mikkego. Chodzi o klip, w ramach akcji #hot16challenge na rzecz walki z koronawirusem, w którym Korwin-Mikke śpiewa m.in., że „pieprzeni socjaliści mają wisieć zamiast liści”.

Według Korwin-Mikkego, posądzanie go o namawianie do przemocy to wyraz „braku poczucia humoru i poczucia realizmu”, natomiast sam korzysta z prawa do swobody wypowiedzi artystycznej.

– Chcę podkreślić, że socjalizm i demokracja są zagrożeniem dla ludzkości. I te zwroty służą podkreśleniu tej jasnej i prostej tezy, którą powtarzam od 60 lat. Więc nie rozumiem, dlaczego teraz oni się obudzili. Przecież nie mówię niczego nowego – powiedział JKM.

Według niego, posłowie Lewicy nie kierowali wcześniej zawiadomień do prokuratury przeciwko niemu, gdyż uważali takie poglądy za „marginalne”.

– Myśleli, że nikt na nie uwagi nie zwraca, a teraz są już ponad trzy miliony wyświetleń mojego utworu na różnych forach, więc ich szlag trafia – dodał.

Na uwagę, że po jego słowach i strzelaniu z pistoletu mogli rzeczywiście poczuć się zagrożeni, polityk powiedział, że nie wierzy w to, bo – jak mówił – „aż tacy głupi to chyba nie są”. Wyjaśnił też, że w klipie korzystał z pistoletu startowego.

Pytany, do kogo właściwie kieruje słowa: „Po wsadzeniu już za kraty ostatniego demokraty, socjalistów poszatkuję, bo to są zwyczajne szmaty. Ja pierniczę różne PiS-y, które żrą z państwowej misy, choćby były zjednoczone, ale lecą w lewą stronę„, Korwin-Mikke przyznał, że do demokratów i socjalistów i ocenił, że PiS „jest bardziej lewicowe niż SLD”.

Na uwagę, że zdaniem posłów Lewicy, „krąg osób, na szkodę których popełnił przestępstwo” może obejmować 2,3 mln wyborców, którzy oddali na nich głos, Korwin-Mikke podkreślił: – Uważam demokrację za bardzo poważne zło, a socjalistów za wrogów ludzkości. Więc jeżeli bym miał objąć władzę i chcieliby się mi przeciwstawić, to na pewno bym się nie zawahał.

Pytany, przed czym by się nie zawahał, odpowiedział: „Na razie do internatu (internowania – PAP), tak jak gen. Wojciech Jaruzelski zrobił ze mną”.

Na uwagę, że zgodnie z art. 119 Kodeksu karnego, na który powołują się posłowie Lewicy, może mu grozić kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat, odparł: – Nie mam nic przeciwko temu, żeby posiedzieć trochę na koszt podatnika. Więzienia są teraz dużo lepsze niż za komuny, a że trochę schudnę przy okazji, to jest duży plus.

W przesłanym PAP komunikacie posłowie Lewicy ocenili, że „inicjatywa polskich raperów na rzecz walki z koronawirusem #hot16challenge stała się pretekstem do siania mowy nienawiści”. „Klip, jaki z tym hasztagiem zamieścił na Youtube poseł Konfederacji Janusz Korwin-Mikke, zawiera m.in. wypowiedzi nawołujące do wieszania, szatkowania czy „obcinania jaj” albo gorzej przeciwnikom politycznym, demokratom czy socjalistom. Korwin-Mikke mówi o nich per „zwyczajne szmaty”, strzelając z pistoletu czy wymachując nożem” – czytamy w ich oświadczeniu.

Lewica poinformowała, że jej poseł Maciej Kopiec złożył do Komisji Etyki Poselskiej wniosek o ukaranie Korwina-Mikkego i zaapelował do niej o „zdecydowaną reakcję”.

„Przez 30 lat obecności na scenie politycznej Korwin-Mikke nie nauczył się elementarza parlamentaryzmu, stosuje mowę nienawiści, nawołuje do mordowania ludzi i cynicznie wykorzystuje swoja? pozycje? do szkalowania osób o odmiennych poglądach politycznych. Stanowczo protestuję przeciwko głoszeniu tez, jakoby Polki i Polacy nie zgadzający się z poglądami Konfederacji byli „szmatami” – argumentował Kopiec.

Klub Lewicy poinformował, że „zawiadomienie o popełnieniu przez Korwin-Mikkego przestępstwa z art. 119 par. 1 Kodeksu karnego” złożyli do Prokuratury Rejonowej w Otwocku posłowie Monika Falej, Hanna Gill-Piątek, Anita Kucharska-Dziedzic, Maciej Kopiec, Katarzyna Kotula, Paweł Krutul, Robert Obaz, Marek Rutka, Katarzyna Ueberhan.

PAP