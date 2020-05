Legendarny amerykański bombowiec nad Wisłą. „Jesteśmy gotowi bronić Polski i NATO” [VIDEO/FOTO]

„Polskie F-16 oraz MiG-29 po raz kolejny eskortują amerykański bombowiec B-1B w ramach misji Bomber Task Force. To dowód, że USA poważnie traktują swoje zobowiązania sojusznicze na wypadek zagrożenia. Wojsko Polskie realizuje swoje zadania pomimo koronawirusa” – napisał minister obrony na Twitterze.

Formacja przeleciała nad Warszawą w poniedziałek około 8.00.

We are once again escorting the American B-1B bomber as part of the Bomber Task Force mission. This proves that the US is serious about its commitments to support allies in the event of an emergency. The Polish Army is carrying out its tasks despite #covid #StrongerTogether pic.twitter.com/XUUASH9ag4

