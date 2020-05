Lewica donosi na Korwin-Mikkego. Do prokuratury, komisji, YouTube’a i wszystkich świętych

Miłująca rzekomo tolerancję i akceptację lewica nie toleruje i nie akceptuje hip-hopowego wykonania Korwin-Mikkego. Polityk Konfederacji rapował w ramach akcji #hot16challegne, która przyniosła już ponad 1,3 mln zł na walkę z koronawirusem.

Korwin-Mikke w swoim stylu wykpił lewicę, socjalistów czy podatki. W hip-hopowym utworze użył słów, które lewicy się nie podobają. Powtórzmy – lewicy nie podobają się słowa w utworze muzycznym. Oto niektóre z nich.

Socjalistom wierzą głupi, Ale na nas to się skrupi, Więc pieprzeni socjaliści Muszą wisieć zamiast liści.

Piotr Szumlewicz uważa, że Korwin-Mikke używa mowy nienawiści i zachęca do zabijania ludzi. Zgłosił utwór do administracji YouTube i żąda jego usunięcia. Interpretacja Adriana Zandberga jest natomiast taka, że polityk Konfederacji „zapowiada okaleczanie i mordowanie lewicowców”.

Poseł Maciek Kopiec postawę Korwin-Mikkego uważa za „skandaliczne zachowanie” i składa zawiadomienie do Komisji Etyki. Marek Migalski, kiedyś związany z PiS-em, dziś romansujący z Platformą, chciałby, aby sprawą zajęła się prokuratura.

Składam zawiadomienie do Komisji Etyki w sprawie skandalicznego zachowania posła Konfederacji, Korwina Mikkego. Jeśli 30 lat w polityce nie nauczyło pana posła nawet przyzwoitego języka, powinien z niej, po prostu – odejść. #hot16challange2 pic.twitter.com/3FKxJPetdA

Korwin-Mikke to na tyle podły typ, że nawet w nagraniu #Hot16Challange używa mowy nienawiści i zachęca do zabijania ludzi. Dlatego wysłałem do youtuba zgłoszenie, aby nagranie zostało usunięte.

