Marcin „Różal” Różalski wskazuje najlepszego kandydata na prezydenta. Niespodzianka? [FOTO]

Chociaż nie wiadomo kiedy odbędą się wybory prezydenckie, Marcin Różalski już wie na kogo zagłosuje, gdy ich nowy termin zostanie wyznaczony. „Różal” udostępnił na Instagramie zdjęcie Krzysztofa Bosaka – kandydata Konfederacji na prezydenta RP.

„Różal” znany jest z dużego zaangażowania w sprawy społeczne. Zawodnik K-1 i MMA ostatnio częściej poświęca się działaniom charytatywnym niż walkom.

Różalski bardzo często wypowiada się również na tematy z życia społecznego i politycznego. W swoich mediach społecznościowych dzieli się swoimi opiniami np. na temat koronawirusa.

Nie jest to więc stereotypowy zawodnik sportów walki, który nie interesuje się bieżącymi sprawami. Jego „typ” w wyborach prezydenckich też najprawdopodobniej wynika z przemyśleń opartych na obserwacjach.

Przy jakim nazwisku sportowiec postawi krzyżyk? Z grafiki, którą udostępnił na swoim Instagramie można wywnioskować, że na Krzysztofa Bosaka.

Zawodnik udostępnił zdjęcie kandydata Konfederacji z podpisem „Kocham Polskę. Krzysztof Bosak przyszłym prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej”. Choć Różal przyznaje, że nie ze wszystkimi poglądami Bosaka się zgadza, to właśnie do Konfederaty jest mu najbliżej.

Poniżej pełny wpis Różala (pisownia oryginalna).

„Nie ze wszystkim się zgadzam z Panem Krzysztofem, ale ciężko jest znaleźć Kogoś z Kim zgadzamy się na 100% we wszystkim. Jednak z Panem Krzysztofem więcej mnie łączy niż dzieli, a to z czym się nie zgadzam, zawsze będzie można poprawić w dialogu.”

„Światem rządzi słowo. Słowem można zlawirować, oszukać, okłamać, okraść, poderwać tłumy obiecując i mówiąc to, co tłum chce usłyszeć. Dużo było już kandydatów co mówiło dużo i dużo z tego okazało się kłamstwem w żywe oczy. Przychodzili następni i robili to samo. Ludzie ufają słowom tych ludzi,bo co innego mają robić. Wierzą,że w końcu to będzie Człowiek,który dotrzyma słowa i siłą, władzą, mocą Swych słów znów nie oszuka ich,żeby zyskać tylko dla Siebie.”

„Wierzę, że Krzysztof Bosak jest i będzie takim Reprezentantem Polski, który nigdy nie zlawiruje Swoich słów, zawsze będzie miał na celu dobro Narodu. Pamiętać będzie o przeszłości, historii, Bohaterach. Pomoże Ludziom żyć godnie. Usiądzie do dialogu w sprawie zakazu hodowli zwierząt na futra, ukruci bezkarność pedofili, skończy się faworyzowanie kleru i będą odpowiadać jak My cywile, oraz też będą musieli poczuć co to znaczy pracować, żeby godnie żyć, a nie żerować jedynie, zwiększy kary dla maltretujących zwierzęta.”

„Wiadomo, że Sam tego nie zrobi, ale wierzę w Jego moc i moc Jego Drużyny. Marzenia ściętej głowy? Może tak, jeżeli nic z tego to cóż, zostaniemy kolejny raz okłamani, ale jak napisałem, wierzę,że nie.”