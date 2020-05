Masturbacja na wystawowym meblu. Ikea w Chinach wzywa klientów do zachowywania się w „cywilizowany sposób”

W Chinach dość często na kanapach i łóżkach w sklepach sieci Ikea ludzie urządzają sobie nawet poobiednie drzemki. Jednak tym razem mebel z ekspozycji posłużył do trochę innych „czynności”.

Filmik z masturbującą się w Ikei kobietą opublikowano 9 maja. Ilość polubień w sieci społecznościowej Weibo natychmiast poszła w tysiące. Widać na nim zabawiającą się kobietę, a w tle spacerujących klientów sklepu.

10 maja o sprawie było na tyle głośno, że zareagowało kierownictwo sieci. Chińska Ikea wydała komunikat, który nie odnosi się wprost do filmu, ale potępia pewne zachowania i wzywa swoich klientów do zachowywania w „cywilizowany sposób”. Zaalarmowano także policję.

Film wideo został już usunięty z sieci społecznościowych. Według internautów ta 2-minutowa scena mogła zostać sfilmowana jeszcze w grudniu w sklepie Ikei w Kantonie. Klienci chodzą bowiem po sklepie bez masek, a w tle słychać też kantoński dialekt.

Nie jest to pierwszy raz, gdy duży dom handlowy w Chinach jest kojarzony z pornografią. W 2015 r. nakręcono parę uprawiającą seks na stoisku w sklepie odzieżowym Uniqlo w Pekinie.

For some people, IKEA apparently feels a little too much like home. IKEA China masturbation video causes consternation on Weibo: https://t.co/86Ff641Ozh pic.twitter.com/uv7PAoOY71

— What's on Weibo (@WhatsOnWeibo) May 10, 2020