Nie żyje włoski piłkarz. Zasłabł podczas treningu w ogrodzie [FOTO]

Facciamo sempre una fatica enorme a scrivere qualcosa di sensato di fronte a una vita che si spegne e, spesso, preferiamo il silenzio. Oggi però sentiamo il bisogno di rivolgere un pensiero alle persone vicine ad un ragazzo che inseguiva il proprio sogno, lo stesso che accomuna o ha accomunato molti di noi. Ciao Andrea.