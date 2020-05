Znany rabin chce wprowadzić „terapię nawracającą” dla gejów

Program szkół Bnei David (mechina) łączy studia nad Torą z pełnowymiarową służbą wojskową. 50% absolwentów to późniejsi oficerowie jednostek bojowych, a ponad 40% służy w jednostkach elitarnych. Mechina jest niezależną jednostką edukacyjną. Szkoły finansują i wspierają Ministerstwo Edukacji i Ministerstwo Obrony, a także izraelska armia.

Pierwsza religijna Mechina Bnei David została założona w 1988 roku we wsi Ely na Zachodnim Brzegu Jordanu. Program takich szkół obejmuje naukę judaizmu, tradycji żydowskich, syjonizmu, szkolenie wojskowe, a także ma rozwijać umiejętności przywódcze. Rabin Yigal Levinstein to jeden z założycieli i dyrektorów paramilitarnej szkoły Bnei David w osadzie Eli w Samarii.

Media „złapały” go na rzekomej LGBT-ofobii. Rabin w czasie swojego wykładu poparł bowiem terapie nawracające homoseksualistów. Doradzał, by robić to w „bardzo młodym wieku (13-15 lat), bo wtedy takie programy są bardziej skuteczne”. Przypomniano też, że w 2018 r. mówił o społeczności LGBTQ, że żeruje na tragediach mężczyzn i kobiet i „zamienia je w ideologię”.

Pomoc „w powrocie do heteroseksualności”, którą propagował rabin, została uznana za przejaw „homofobi””. Stacja „Channel 10 News” pokazała z kolei film, na którym Levenstein nazywał homoseksualizm chorobą. Mówił tam, że „w dniu, w którym ludzie odrzucą ideę normalności homoseksualizmu, uratujemy społeczeństwo, a nauki fizjologiczne i psychologiczne nie będą miały problemu z rozwiązaniem tego problemu”.

Kiedy o jego tezach zrobiło się głośno, a lobby LGTB zainteresowało się tematem, rabin stwierdził, że jego słowa przekręcono i zmanipulowano. W obronę wzięła go także szkoła, która grozi za „zniesławianie rabina” procesami.

Army Radio reported that Rabbi Yigal Levinstein supported conversion therapy at a young age. The rabbi fervently denied the allegation and threatened with "the legal avenue". #LGBTQ https://t.co/ttQayp8UMg

— Tamar Beeri (@TamarBeeri) May 10, 2020