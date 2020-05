KGHM odkupił maseczki od spółki byłego oficera WSI? „Pośrednik nieźle na tym zarobił” [FOTO]

Coraz ciekawsze informacje pojawiają się ws. słynnego transportu maseczek ogromnym samolotem Antonowem. „Gazeta Wyborcza” twierdzi, że KGHM kupił maseczki po 8 złotych za sztukę od spółki byłego oficera WSI.

Ministerstwo Aktywów Państwowych, którym zarządza wicepremier Jacek Sasin, podawało na początku, że do Polski Antonowem przyleci 400 ton sprzętu medycznego, w tym 7 milionów masek. Już po wylądowaniu samolotu, na lotnisku, premier Morawiecki mówił o 80 tonach sprzętu medycznego, a prezes KGHM o 1 milionie maseczek.

Tydzień później „Gazeta Wyborcza” stwierdziła w swoim materiale, że maseczki miały fałszywą dokumentację. Prezes KGHM zarzucił dziennikarzom kłamstwo i opublikował dokumenty wg których certyfikaty maseczkom wystawiło Ente Certificazione Macchine.

Tu wkroczyli Internauci, którzy odkryli, że organizacja ta nie ma prawa do wystawiania takich certyfikatów i znajduje się na liście podmiotów niewiarygodnych.

To dużo jak na jeden transport, ale jednak jeszcze nie wszystko. Afera z maseczkami przybiera rozmiary samego Antonowa.

„GW” twierdzi, że dotarła do dokumentów wedle których to wcale nie KGHM zamówił maseczki. Miała to zrobić półka Quantron SA ze wsi Łazy pod Warszawą. Ta firma w dokumentach jako jedyna figuruje jako nadawca ładunku. Musiała być więc pośrednikiem od którego KGHM kupił maseczki już na miejscu, w Polsce.

Z poświadczenia celnego wynika, że za 1,35 milionów maseczek KGHM zapłaciło Quantronowi prawie 2,65 miliona dolarów. To wychodzi ok 8 zł za sztukę! Pośrednik nieźle na tym zarobił.

Pośrednik z WSI. Handluje maseczkami i… bronią

Komu więc KGHM dał zarobić? Tutaj dopiero robi się naprawdę ciekawie. Quantron SA to firma, która zajmuje się między innymi handlem bronią. Założył ją i jest jej właścicielem Andrzej Mikołajczyk, były oficer Wojskowych Służb Informacyjnych (WSI).

Informacje nt tego pośrednictwa potwierdza „Wyborczej” Szymon Skalski – wiceprezes Quantron SA.

Lidia Marcinkowska, dyrektor naczelna ds. komunikacji KGHM przekazała, że spółka nie ujawni szczegółów. „Oczywiste jest, że KGHM Polska Miedź SA, tak jak wiele innych organizacji sprowadzających teraz środki do Polski, nie realizuje takich przedsięwzięć samodzielnie. Szczegółowe ustalenia są objęte tajemnicą handlową, nie możemy w związku z tym odnosić się do poszczególnych pytań dotyczących kosztów czy rozliczeń” – napisała.

KGHM twierdzi również, że „Wyborcza” dopuściła się „szeregu manipulacji” i żądają sprostowania. Trzeba przyznać, że cała sprawa jawi się wyjątkowo interesująco. Największy samolot świat, rozładunek który urósł do rangi wydarzenia państwowego, znikające maseczki i WSI…

Źródło: „Gazeta Wyborcza”