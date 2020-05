Monika Olejnik kandydatką na prezydenta RP? Jeden z czołowych polityków PO widzi ją w tej roli

Radosław Sikorski, były minister w rządach PiS, a później PO i obecny europoseł PO, był gościem Moniki Olejnik. Polityk zasugerował, że dziennikarka miałaby szansę w wyścigu o fotel prezydencki.

Radosław Sikorski powiedział w TVN24, że Monika Olejnik mogłaby wystartować w wyborach prezydenckich.

– Pani redaktor, krótko mówiąc, ja bym panią widział w szrankach prezydenckich. Pani od tylu lat nas polityków poucza o polityce. Na pewno ma pani podobną rozpoznawalność do Szymona Hołowni. Taka rywalizacja między dwoma kandydatami TVN byłaby fascynująca – mówił polityk.

Czy to jednak szczera opinia eurodeputowanego? Sikorski wykorzystał raczej okazję do uderzenia w Szymona Hołownię. Olejnik wyraźnie to wyczuła, bo odgryzła się politykowi.

– Szymon Hołownia nie jest kandydatem TVN, to po pierwsze, jest kandydatem niezależnym. Po drugie ja nie ubiegam się o to cudowne miejsce, o ten fotel – odparła.

Źródło: TVN24