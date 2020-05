[AKTUALIZACJA] Konfederacja składa zawiadomienie do prokuratury na ministra Sasina i premiera Morawieckiego [WIDEO]

Podczas konferencji prasowej o godzinie 10 posłowie Jacek Wilk i Jakub Kulesza z Konfederacji poinformowali o złożeniu zawiadomienia do prokuratury na ministra Jacka Sasina i premiera Mateusza Morawieckiego.

– W niedzielę 10 maja wybory się formalnie odbywały. Nikt daty wyborów nie przełożył, nikt wyborów nie odwołał, nikt tutaj niczego nie zmieniał. To co się wydarzyło sprowadza się do tego, że wyborów które się odbyły wyborcy nie mogli wykonać jednego z fundamentalnych praw obywatelskich, jakim jest możliwość głosowania – zaczął Jacek Wilk.

Były poseł podkreślił, że głosowanie jest tylko jednym z etapów wyborów. – Stało się tak dlatego, że zobowiązane do tego władze, w tym przypadku Jacek Sasin, nie wykonał ciążących na nim obowiązków związanych ze zorganizowaniem głosowania – tłumaczył adwokat.

Polityk podkreślił, że na podstawie podpisanej przez Prezydenta 8 maja ustawy zmieniającej Kodeks Wyborczy to właśnie Jacek Sasin był zobowiązany do zapewnienia Polakom możliwości głosowania.

– Wobec powyższego składamy zawiadomienie do Prokuratora Generalnego na działanie ministra Jacka Sasina, w którym zawiadamiamy o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 248 pkt. 4 KK, który przewiduje przestępstwo z uniemożliwianiem oddania głosu – podkreślił Wilk.

– To podejrzenie jest jak najbardziej uzasadnione. Liczymy na to, choć bez większej nadziei, bo Prokurator Generalny jest z tego samego obozu politycznego, że dowiemy się w jaki sposób organy ścigania te sprawę oceniają i w jaki sposób obywatele mają odnosić się do postępowania ministra, który odebrał im de facto prawo wyborcze – podsumował były poseł.