Prezydium zarządu krajowego Porozumienia przez aklamację podjęło uchwałę o poparciu dla Andrzeja Dudy, o jedności Zjednoczonej Prawicy oraz pełnym zaufaniu dla działań prezesa partii Jarosława Gowina – poinformowała rzeczniczka ugrupowania, posłanka Magdalena Sroka. Nieoficjalnie jednak mówi się, że na spotkaniu pojawiła się bardzo mocna krytyka działań lidera ugrupowania.

Szef Porozumienia wielokrotnie ścierał się w kwestii wyborów prezydenckich z Jarosławem Kaczyńskim. Przekonywał, że nie widzi możliwości bezpiecznego przeprowadzenia wyborów prezydenckich w maju. W związku z tym, po przegranym głosowaniu, podał się do dymisji. Projekt Gowina zakładał zmiany w konstytucji, które miały wydłużyć kadencję prezydenta do siedmiu lat. Jak argumentował, zapobiegłoby to konieczności przeprowadzenia wyborów w czasie epidemii.

Gowin wielokrotnie spotykał się z liderem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Ostatecznie w środę obaj politycy we wspólnym oświadczeniu zapowiedzieli, że wybory nie odbędą się 10 maja, ale w późniejszym terminie drogą korespondencyjną. Twierdzili też, że Porozumienie przygotuje nowelizację ustawy ws. głosowania korespondencyjnego w tegorocznych wyborach prezydenckich.

W niedzielę PKW podjęła jednak uchwałę, w której stwierdziła, że w wyborach 10 maja brak było możliwości głosowania na kandydatów. Jest to równoznaczne w skutkach z brakiem możliwości głosowania ze względu na brak kandydatów, zatem marszałek Sejmu ma 14 dni od publikacji uchwały PKW w Dzienniku Ustaw na ponowne zarządzenie wyborów.

W poniedziałek klub PiS złożył w Sejmie projekt ustawy dot. przeprowadzenia wyborów. Zakłada on m.in., że w wyborach prezydenckich 2020 r. głosowanie będzie odbywać się w lokalach wyborczych. Będzie też możliwość głosowania korespondencyjnego. Uchyla się w nim ustawę mówiącą, że w tegorocznych wyborach głosowanie ma być wyłącznie korespondencyjne.

Ostra krytyka Gowina

Nieoficjalnie jednak mówi się, że podczas posiedzenia prezydium Porozumienia posypała się ostra krytyka wobec działań Jarosława Gowina.

– Daliśmy sobie czas na to, żeby każdy zastanowił się, czy chce dalej brać udział w pracach Porozumienia, czy jednak woli spróbować swoich sił w innym ugrupowaniu – powiedział PAP jeden z polityków Porozumienia.

Inny z działacz ugrupowania relacjonował, że podczas poniedziałkowego spotkania większość jego uczestników opowiedziała się za tym, by nie rozpatrywać wniosku o wykluczeniu z szeregów partii wiceministra aktywów państwowych Zbigniewa Gryglasa. Polityk w ostatnich dniach publicznie krytykował postawę Gowina w kwestii wyborów prezydenckich.

– Mimo publicznych zapowiedzi, że taki wniosek będzie rozpatrywany, ostatecznie do tego nie doszło – powiedział uczestnik spotkania władz Porozumienia.

Kolejny z polityków partii w rozmowie z PAP dodał, że w trakcie spotkania na lidera Porozumienia spadła fala krytyki.

– Podczas spotkania była bardzo mocna krytyka działań Jarosława Gowina w ostatnich tygodniach. Padło wiele męskich słów, ale umówiliśmy się, że na zewnątrz nie będziemy o tym mówić – zaznaczył polityk.

Źródła: PAP/nczas.com