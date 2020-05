W poniedziałek Plus uruchomił sieć 5G w polskich miastach. Gdzie pojawiły się nadajniki?

Już od poniedziałku 11 maja Plus uruchomił pierwszą w Polsce sieć 5G na częstotliwości 2,6 GHz TDD. 100 nadajników działa już na terenie 7. polskich miast.

5G w Polsce. Gdzie dociera sieć

100. nadajników 5G od Plusa dociera do 900 tys. osób w 7 miastach. Z silniejszego sygnału mogą się już cieszyć mieszkańcy: Warszawy, Gdańska, Katowic, Łodzi, Poznania, Szczecina i Wrocławia.

– To bardzo ważny moment dla naszej Grupy i naszych Klientów. Wdrażamy pierwsze komercyjne 5G dostępne tu i teraz. 10 lat temu jako pierwsi wprowadziliśmy do polskich domów LTE. Dzisiaj, jako lider technologiczny polskiego rynku mediów i telekomunikacji, wprowadzamy w Polsce pierwszą komercyjną sieć 5G, z której będą mogli korzystać klienci Plusa. A Polska dołącza do państw przodujących w europejskim i światowym wyścigu technologicznym. Cieszę się, że klienci Plusa jako pierwsi będą mogli korzystać komercyjnie z 5G, czyli najszybszego bezprzewodowego internetu – powiedział Mirosław Błaszczyk, Prezes Zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtela, operatora sieci Plus.

To pierwszy etap. W drugim 600. dodatkowych stacji 5G

W drugim etapie Plus chce postawić 600 dodatkowych stacji 5G w Warszawie i okolicznych miejscowościach. Oferty na smartfony i routery 5G obsługujące technologię 5G z wykorzystaniem częstotliwości 2,6 GHz są już dostępne w ofercie Plusa. Propozycje dla innych sprzętów zostaną dodane w maju i czerwcu.

5G powiększy szybkość Internetu w Plusie do 600 Mb/s. Sieć twierdzi również, że nowa technologia zwiększy stabilność połączenia, zmniejszy opóźnienia w transmisji danych i powiększy pojemność sieci.

– Kiedy ktoś mnie pyta, co to jest 5G, odpowiadam: to nowa jakość internetu i po prostu wolność. 5G to możliwość pełnego i swobodnego korzystania w sposób bezprzewodowy ze wszystkiego, co daje internet w dowolnym miejscu, w jakim się znajdujemy – powiedział Maciej Stec, Wiceprezes Zarządu ds. Strategicznych Cyfrowego Polsatu i Polkomtela, operatora sieci Plus.

Źródło: polsatnews.pl