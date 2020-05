Węgry. Areszt dla 64-latka za wpis na Twitterze. Oskarżono go o dezinformację ws. koronawirusa [VIDEO]

64-letni mężczyzna opublikował wpis na Twitterze uderzający w węgierski rząd. Po kilkunastu dniach trafił do aresztu.

28 kwietnia na Twitterze pojawił się wpis z anonimowego konta sugerujący, że węgierski rząd celowo zniósł część restrykcji związanych z koronawirusem przed szczytem epidemii w tym kraju.

We wpisie zasugerowano, że postąpiono tak, by doprowadzić do większej liczby zakażeń. W krótkim czasie tweeta skomentowano 19-krotnie i 11 razy podano dalej. Potem usunęły go służby.

Śledztwo w sprawie wszczęła Komenda Główna Policji w Szerencs. 12 maja aresztowano 64-latka, który był autorem wpisu. Przesłuchano go w charakterze podejrzanego ws. szerzenia dezinformacji. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

W komunikacie poinformowano, że służby na bieżąco monitorują internet i podejmują stosowne działania. W niektórych przypadkach kończy się na usunięciu wpisu, inne kwalifikowane są jako przestępstwo, co powoduje wszczęcie postępowania karnego.

Źródło: police.hu