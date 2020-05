Artur Dziambor #hot16challenge. „Nie rozdawaj co nie Twoje. To Lewaku są rozboje” [WIDEO]

Artur Dziambor po nominacji ze strony prezesa Janusza Korwin-Mikkego nagrał swój #hot16challenge.

Nagranie Janusza Korwin-Mikkego okazało się prawdziwym hitem. Czy tak samo będzie w przypadku kawałka Artura Dziambora? Oceńcie sami!

Słowa:

Ta historia się zaczyna

Od słuchania słów Korwina,

I choć frazy miewał ostre

To zasady były proste:

Nie rozdawaj co nie Twoje

To Lewaku są rozboje,

Zetrzyj z twarzy ten uśmieszek

Zwykły z Ciebie rzezimieszek.

Rządy dobre, rządy hojne

Tylko ludzie krowy dojne,

Wbij do głowy wreszcie sobie,

Państwo tuczy się na Tobie.

Niech ta prawda objawiona,

Do odwrotu Cie przekona,

Niech pokaże, niech objaśni

Te grabieże wszelkiej maści.

Te trzynastki, pięćset plusy,

To z podatków Twych bonusy,

Zabierają, potem dają,

Tak transfery wyglądają.

Pytasz po co ta rozkmina

Po co rozdrapywać rany,

Każdy grosik zajefajny

Jeśli nie wypracowany.

Ale pomyśl mój kolego

Jaka byłaby wypłata

Bez podatków i bez danin,

Miałbyś dzisiaj na pontiaka.

To jest właśnie prawda taka

Wyjawiona przez Prawaka

Jeśli dalej wolisz socjal,

Znajdź telefon do Lewaka.