Deputowana z Francji oskarżona o rasizm i homofobię

Francuska deputowana z prezydenckiej partii LREM została oskarżona przez kilku byłych współpracowników o rasizm, homofobię i upokorzenia. Pikanterii sprawie nadaje fakt, że w parlamencie zasiada w Komisji Prawnej, gdzie pełni funkcję sprawozdawcy ds. przepisów prawnych dotyczących „mowy nienawiści”. Pochodząca z Togo Laetitia Avia usiłowała też poprawiać sobie życiorys w Wikipedii.

Jej pięciu byłych współpracowników oskarża swoją szefową o rasizm, seksizm, homofobię i wszelkiego rodzaju upokorzenia stosowane wobec asystentów. Także o wykorzystywanie ich pracy do celów nie mających nic wspólnego z pracą parlamentu. Na dodatek wróciła wróciła też stara sprawa jej zatargu z taksówkarzem.

O deputowanej było bowiem już głośno, kiedy miała pogryźć taksówkarza, który upominał się o zapłatę. Avia chciała zapłacić kartą, ale terminal w taksówce był popsuty i kierowca chciał ją zawieźć do bankomatu. Odmówiła i podobno ugryzła go w ramię. Twierdziła wtedy, że to kierowca ją zaatakował. O sprawie napisał „Le Canard Enchaîné”. I tu zaczyna się niezbyt miły dla deputowane ciąg dalszy.

Odnośnik do artykułu i informacja o tym wydarzeniu znalazła się w Wikipedii. Pani Avia nakazała tymczasem swoim asystentom, by przejęli kontrolę nad edycją jej biogramu i usunęli niewygodne dla niej treści. Teraz sprawa się wydała.

Dziennikarskie śledztwo wykazało, że rzeczywiście informacje o Avii były wielokrotnie zmieniane. W końcu informacja o pogryzieniu kierowcy całkowicie zniknęła. Współpracownik witryny następnie ją przywrócił, dodając komentarz pod adresem innego edytora: „Fakt, że jesteś współpracownikiem Laetitii Avii, nie daje ci uprawnień redakcyjnych do tego artykułu, a już na pewno nie do zmienienia źródeł.”

Okazało się też, że adresy IP, z których dokonywano poprawek pochodzą z komputerów… Zgromadzenia Narodowego użytkowanych przez partię LREM. Zmiany w Wikipedii okazały się niezbyt dobrym sposobem na wybielenie…

Źródło: Valeurs Actuelles