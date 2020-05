Grzegorz Braun: „Wypuścić naród z kwarantanny! Wybudujcie sobie obóz koncentracyjny. Wydzielimy wam rezerwaty” [VIDEO]

Grzegorz Braun z Konfederacji był gościem Tomasza Sommera w NCzaTV. Polityk wypowiedział się na temat obostrzeń i ministra Łukasza Szumowskiego.

Jeden z widzów NCzasTV zapytał jakie kontrpropozycje do działań PiS ma Konfederacja. Chodzi oczywiście o obecną sytuację epidemiologiczną w kraju.

– Wyjście jest bardzo proste. Wrócić do korzeni prawno-ustrojowych. Wrócić do zdrowego rozsądku. Przywrócić pryncypialne prawa i wolności z prawem do prywatności na czele. Wypuścić naród z kwarantanny – odpowiedział Grzegorz Braun.

Propozycje konfederacji, jak widać, są takie jakie przystają wolnościowej prawicy. Prawdziwi konserwatyści i konserwatywni liberałowie sprzeciwiają się zamordyzmowi, etatyzmowi i poza populistycznymi hasłami są w stanie dostrzec większą całość.

W tym przypadku, już teraz można zauważyć pierwsze symptomy zbliżającego się kryzysu ekonomicznego. Może się okazać, że efekt obostrzeń będzie bardziej zgubny dla Polaków niż mogła być sama epidemia.

Dodatkowo prawica powinna stać po stronie wolności, a nie po stronie strachu. „Ci, którzy oddają podstawową wolność za cenę tymczasowego bezpieczeństwa, nie zasługują ani na wolność, ani na bezpieczeństwo” – powiedział kiedyś Beniamin Franklin. Pasuje to jak ulał do obecnej sytuacji.

Polski rząd po omacku wprowadza różne obostrzenia: maseczki których nie nosi sam minister zdrowia, zamknięcie lasów etc. A Polacy godzą się na wszystko wierząc, że ministerialny podpis pod danym rozporządzeniem sprawia, że w magicznym sposób staje się ono skuteczną obroną przed zarazą.

Wybudujcie sobie własny obóz koncentracyjny. Wydzielimy wam rezerwaty

W podobnym tonie utrzymana była reszta wypowiedzi Konfederaty. Nie może on przeboleć tego, że Polacy tak łatwo dają odebrać sobie wolność.

– Jeśli państwo przyjmujecie te logikę na tym etapie, to co będzie jak wam jesienią powie Szumowski, że mamy jakiegoś innego wirusa? Nie Covid-19, a 119 i w związku z tym „won z powrotem do domu” – zastanawia się Braun.

– Wiadomo, że jesienią i w zimie właśnie słońce będzie niżej […] W związku z tym niektórzy z nas będą przeżywali rozmaite problemy ze swoją fizycznością, z własnym biologizmem. Odporność nasza będzie malała, a nie rosła, i to będzie wymarzony moment dla takich demagogów i zbrodniarzy stanu jak minister Szumowski – twierdzi poseł.

– Będą mogli narodowi wmawiać, że ma oddać resztki swojej wolności pod tymi pretekstami, które pan minister raczy wskazać.

Grzegorz Braun zastanawia się, czy istnieje granica po przekroczeniu której Polacy w końcu powiedzą „dość!”.

– Więc co wtedy zrobicie? Jak długo chcecie siedzieć w domu szanowni państwo? […] Co zrobicie jeśli pod jesień, z nowym wirusem na sztandarze władza zażąda od was żebyście jak bydło jeszcze nierzeźne zgłosili się i stanęli w kolejce do tzw. „wyszczepienia”? – pyta polityk.

– To nie jest scenariusz political fiction. To jest bardzo realna opcja – kontynuuje Braun. – Więc ile jeszcze wolności trzeba wam odebrać, żebyście zaczęli konfrontować się z rzeczywistością?

– To jest groźne – zauważa. – To jest śmiertelnie niebezpieczne dla waszego zdrowia, życia, dla waszej majętności. Dla waszych praw rodzicielskich, których wam się w tej chwili już odmawia.

– Jeżeli chcecie maszerować dalej równo w nogę do tego nowego wspaniałego świata, czyli „nowej wspaniałej normalności” […] to wolna droga. – Grzegorz Braun zestawia tytuł powieści Aldousa Huxleya z rządowym sloganem.

– Tylko bardzo proszę zróbcie sobie swój kibuc, swój obóz koncentracyjny na jakiejś swojej ziemi […] Możemy na szczeblu centralny przedyskutować gdzie wam takie rezerwaty wydzielić.

– Wolnoć Tomku w swoim domu, ale nie zaganiajcie całej reszty do takiego kibucu, kacetu, gułagu! – kończy Konfederata.

Cały wywiad z politykiem dostępny jest na NCzasTV: