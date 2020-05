Historyczne orzeczenie Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych. Pomoc nielegalnym imigrantom jest przestępstwem

Sad Najwyższy Stanów Zjednoczonych wydał orzeczenie, które może stać się przełomowe w walce z nielegalna imigracją. Uznał, że pomoc w nielegalnym przekraczaniu i nielegalnym pozostaniu w kraju może być przestępstwem.

Orzeczenie Sądu Najwyższego nie odnosiło się wprost do nielegalnej imigracji, ale jego skutki mogą mieć decydujące znaczenie w walce z nią. Sprawa dotyczyła niejakiej Evelyn Sineneng-Smith, która prowadziła firmę pomagającą nielegalnym imigrantom pozostawać w Stanach Zjednoczonych. Korzystała z różnych sztuczek prawnych, a także programów rządowych, które pozwalały nielegalnym imigrantom po spełnieniu kreślonych warunków ubiegać się o legalny pobyt. W istocie kobieta dopuszczała się zwykłych oszustw

Działalność Evelyn Sineneng-Smith tak się rozwijała, że była w stanie nawet reklamować swa na nielegalną działalność. W 2010 roku została jednak oskarżona o złamanie prawa. Sprawa ciągnęła się przez 8 lat, aż Sąd Apelacyjny 9 Okręgu w San Francisco odrzucił wszystkie oskarżenia i stwierdził, że Smith może prowadzić swą działalność i nie jest to przestępstwem. Powołano się m.in na I Poprawkę do Konstytucji Stanów Zjednoczonych mówiącą o prawie do swobody wypowiedzi. Na tej podstawie więc mogła nawet reklamować swa przestępczą działalność.

Sprawa miała wiele aspektów, ale w jednym z najbardziej lewicowych miast Stanów Zjednoczonych wykorzystywano wszelkie sztuczki prawne, rozciągano interpretacje przepisów etc, byle tylko działalność polegająca na pomocy nielegalnym imigrantom była własnie legalna. Choć w świetle prawa już samo nielegalne przekroczenie granicy USA jest przestępstwem.

Sąd Najwyższy nie odniósł się do tego czy działalność owej Smith była przestępstwem, czy nie. Odrzucił tylko orzeczenie sądu z San Francisco, który orzekł, że Smith może prowadzić swą działalność pomagania nielegalnym imigrantom. To pozwala władzom federalnym znów ścigać ją i oskarżać o działalność przestępczą. W praktyce jednak Sąd potwierdził ważność prawa federalnego mówiącego, iż pomoc nielegalnym imigrantom w przekraczaniu granicy i nielegalnym pobycie w USA jest przestępstwem. Ca ważne Sąd Najwyższy wydał swe orzeczenie jednomyślnie – wbrew wyraźnym podziałom politycznym w jego łonie.

Rozstrzygniecie Sądu Najwyższego ustanawia wiążący precedens i może mieć przełomowe znaczenia w walce z nielegalną imigracja i tzw „miastami sanktuariami”, które oferują pomoc nielegalnym imigrantom