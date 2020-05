PILNE. Kolejny etap znoszenia obostrzeń. Większy limit wiernych w kościołach. Częściowo wracają gastronomia, fryzjerzy, kosmetyczki i szkoły

Rząd ogłasza III etap luzowania obostrzeń związanych z koronawirusem SARS-CoV-2. Trwa konferencja prasowa premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego.

Od 18 maja z powrotem będą mogły funkcjonować zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i wszelkie tego typu zakłady, które zostaną szczegółowo opisane w rozporządzeniu.

– Apeluję o ścisłe trzymanie się reguł sanitarnych. W zakładach fryzjerskich czy kosmetycznych nie może być czynnej poczekalni, umawiajmy się na konkretną godziną, na konkretną wizytę; bardzo dużo od nas zależy – mówił minister Szumowski.

Od 18 maja otwarte lokale gastronomiczne w odpowiednim reżimie sanitarnym.

– Na świeżym powietrzu, jak mówią nam epidemiolodzy, jest bezpieczniej – tam, gdzie można, w taki sposób będą funkcjonowały te lokale gastronomiczne – przedstawiał Morawiecki.

Od 18 maja zmienione będą reguły dot. transportu publicznego – zwiększenie limitu pasażerów.

– Jeśli do tej pory mieliśmy 50 miejsc siedzących w jakimś pojeździe, to można było wpuścić 25 pasażerów. Jeśli teraz mamy 50 siedzących i 100 stojących, to będzie to ok. 45 pasażerów – tłumaczył premier.

Szkoły dla klas 1-3, konsultacje dla przygotowujących się do egzaminów

Od 18 maja otwarte schroniska młodzieżowe, możliwość zajęć rehabilitacyjno-wychowawczych.

– To szansa, żeby uczniowie w niewielkich grupach wrócili do domów kultury, do zajęć artystycznych – mówił minister edukacji, Dariusz Piontkowski.

– Dzieciom, które mają specjalne potrzeby i specjalną opiekę, pozwalamy za zgodą rodziców do uczestnictwa w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych. Rodzice uczniów klas 1-3 mogą skorzystać z funkcji opiekuńczej szkoły, tak jak w przypadku przedszkoli – kontynuował.

Od 25 maja w klasach 1-3 szkół podstawowych uruchomiona opieka nad dziećmi. Ponadto konsultacje dla maturzystów i 8-klasistów.

– Rodzice, którzy mają dzieci w klasach 1-3 będą mogli skorzystać z funkcji opiekuńczej szkoły. Jeżeli nie mogą pogodzić opieki nad swymi dziećmi z pracą zawodową, to – tak jak w przedszkolach – będą mogli posłać dzieci do szkoły. Tam, oprócz opieki nad tymi dziećmi, nauczyciele nauczania wczesnoszkolnego zaoferują także jakąś formę zajęć dydaktycznych – mówił minister.

– Uczniowie techników będą mieli możliwość odbycia praktyk zawodowych i staży uczniowskich u pracodawców, o ile wyrażą na to zgodę. Przygotowujemy wytyczne odnośnie przeprowadzenia egzaminu maturalnego oraz egzamin ósmoklasisty – mówił Piontkowski.

Egzaminy odbędą się w drugiej połowie czerwca.

Większy limit wiernych w kościołach

Kancelaria premiera: zmniejszamy restrykcje związane z przebywaniem wiernych w miejscach sprawowania kultu religijnego. Od niedzieli 17 maja podczas mszy na 1 uczestnika musi przypadać 10 m².

Od 18 maja pojawi się szersza możliwość korzystania z otwartych miejsc uprawiania sportu, stadionów, boisk, orlików. Będzie można korzystać z sal i hal sportowych, gimnastycznych różnego rodzaju. Siłownie i kluby fitness pozostaną jeszcze zamknięte.

Śląsk nie zostanie zamknięty

We wtorek w Polsce padł dobory rekord w liczbie nowych zakażeń koronawirusem – 595, w tym 492 ze Śląska. Chodzi głównie o kopalnie. W przestrzeni publicznej pojawiały się informacje, że być może Śląsk zostanie w związku z tym odcięty od reszty kraju.

– Tam mamy ogromny wzrost zakażeń, jednocześnie w większości obszarów w Polsce tych zakażeń jest coraz mniej. Chcę powiedzieć z całą mocą, że nie tylko nie zamierzamy zamykać woj. śląskiego, ale wręcz dzisiaj należy się pomoc naszym wspaniałym rodakom na Śląsku, w Zagłębiu, w całym województwie śląskim, które rzeczywiście jest bardzo mocno dotknięte koronawirusem – mówił szef rządu.

Szczegółowe wytyczne co do znoszonych obostrzeń mają pojawić się w najbliższych godzinach na stronach rządowych.