Szumowski: Maseczki, które kupiło MZ nie nadają się dla medyków. Te od UE nie spełniają żadnych norm

– Maseczki, które zakupiła UE, nie spełniają żadnych norm – ani FFP1, ani FFP2, ani FFP3 – nie mogą być skierowane do medyków – poinformował na konferencji prasowej minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Łukasz Szumowski poinformował podczas konferencji, że do prokuratury zostało wysłane zawiadomienie ws. maseczek zakupionych przez Ministerstwo Zdrowia.

MZ, za pośrednictwem firmy Kaja, zakupił 100 tys. masek FFP2 oraz 20 tys. maseczek chirurgicznych. Zapłacono za nie 4,86 mln zł (po 39 zł za szt. plus VAT).

Sprzedający przedstawił certyfikaty, jednak testy Centralnego Instytutu Ochrony Pracy wykazały, że sprzęt nie nadaje się do pracy medyków.

Na domiar złego niewiele warty jest również sprzęt, który dostaliśmy od UE. – Niestety, maseczki które zakupiła UE nie spełniają żadnych norm – ani FFP1, ani FFP2, ani FFP3 – nie mogą być skierowane do medyków. Wyślę dziś list do KE z taką informacją, bo trafiły one do 16 krajów – powiedział minister Szumowski.

