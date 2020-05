Trump popiera łamanie obostrzeń. Ma dość absurdu

Amerykański prezydent Donald Trump opublikował wpis na Twitterze, w którym stanął w obronie Elona Muska. Szef Tesli zapowiedział złamanie obostrzeń wprowadzonych w lewackiej Kalifornii i chce otworzyć fabrykę swoich samochodów.

– Kalifornia powinna pozwolić Tesli Elona Muska otworzyć fabrykę, TERAZ. Można to zrobić Szybko i Bezpiecznie! – napisał Trump.

California should let Tesla & @elonmusk open the plant, NOW. It can be done Fast & Safely!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 12, 2020