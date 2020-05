Ubogacanie Francji. Zwyrodnialec zgwałcił 92-letnią staruszkę

Paryska policja aresztowała imigranta z Kongo, który zgwałcił 92-letnią staruszkę. Zwyrodnialec pracował w domu seniora, w którym była pensjonariuszką.

Do gwałtu doszło w domu seniora Korian Les Arcades w XII dzielnicy Paryża. O zbrodni powiadomił policję dyrektor placówki po tym jak pielęgniarka przyłapała imigranta w pokoju jednej z pensjonariuszek. Ten nie powinien tam przebywać, bo nie miał tam przydzielonej żadnej pracy.

Imigrant stał tyłem do pielęgniarki. Gdy ta zapytała go co robi, ten odruchowo odwrócił się Wtedy okazało się, że ma na wierzchu genitalia. Pielęgniarka zauważyła też, że staruszka była częściowo rozebrana. Pielęgniarka zaczęła krzyczeć, a mężczyzna uciekł. Schował się w ogrodach placówki. Tam później schwytała go policja.

Jak informuje gazet „Le Parisien” ofiara była w szoku Na miejsce przyjechała karetka, a ratownicy zajęli się ofiarą.

Rzecznik firmy Korian, która prowadzi placówkę odmówił komentarzy. Tymczasem sama firma, która we Francji prowadzi 308 domów opieki i seniora oskarżana jest przez rodziny pensjonariuszy o wielkie zaniedbania związane z pandemią koronawirusa. Szacuje się, że co najmniej 606 mieszkańców zmarło na skutek wirusa w domach prowadzonych przez firmę.

Kilka dni wcześniej we Włoszech imigrant z Senegalu zgwałcił pielęgniarkę, która po pracy wracała do domu. Kobieta pracowała na oddziale zakaźnym – pierwszej linii frontu walki z koronawirusem.