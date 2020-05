Wieki sukces Republikanów. W 2 stanach wygrali wybory uzupełniające do Kongresu

Republikanin Mike Garcia, były pilot wojskowy latający na myśliwcach wygrał wybory uzupełniające do Izby Reprezentantów USA w okręgu wyborczym w Kalifornii. Pokonał lewicową kandydatkę Demokratów Christy Smith aż 12 punktami procentowymi.

Wybory odbyły się po tym jak w wielkiej niesławie z powodu skandalów seksualnych rezygnację z zasiadania w Kongresie złożyła Katie Hill, której nagie oblesne zdjęcia przeciekły do mediów. Na jednym z nich widać było jak naga czesze włosy swej podwładnej.

Republikanie odzyskali więc jedno miejsce w Izbie Reprezentantów. To tym cenniejsze zwycięstwo, że po raz pierwszy od 22 lat Republikanom udało się odbić z rąk Demokratów jakiś okręg wyborczy w Kalifornii.

Łatwiejszą przeprawę miał w Wisconsin kandydat Republikanów Tom Tiffany. Z łatwością, aż o 15 punktów pokonał pokonał Demokratkę Tricię Zunker. Kandydaci walczyło o miejsce zwolnione przez Republikanina Seana Duffy’ego.

Obu zwycięzcom gratulacje złożył Donald Trump, który wspierał ich w kampanii wyborczej.

„Wielkie wygrana do Kongresu w Kalifornii dla Mike’a Garcii, który przejął miejsce od Demokratów. Po raz pierwszy od wielu lat okręg (wyborczy – przyp. red.) od Demokratów wrócił do Republikanów. Tom Tiffany zdecydowanie pokonał swojego rywala Demokratów w Wisconsin” – napisał Trump. „Dwie wielkie WYGRANE Kongresowe!”

Big Congressional win in California for Mike Garcia, taking back a seat from the Democrats. This is the first time in many years that a California Dem seat has flipped back to a Republican. Also, Tom Tiffany beat his Democrat rival BIG in Wisconsin. Two great Congressional WINS!

