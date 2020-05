Witold Waszczykowski odkrył tajny plan opozycji! „Im zależy, by nie doszło do reelekcji prezydenta Andrzeja Dudy”

Witold Waszczykowski, były szef MSZ w rządzie PiS, błysnął na antenie TVP Info. Dyplomata odkrył, że kontrkandydaci Andrzeja Dudy i ich partie nie chcą pomóc obecnemu prezydentowi w zwycięstwie.

Witold Waszczykowski to prawdziwy weteran polskiej dyplomacji – jest w niej obecny od 1992 roku, gdy po raz pierwszy zatrudniono go w MSZ.

Taki tytan musi posiadać szczególne zdolności. Wystarcza mu rzut oka na planszę i już wie o czym myślą zawodnicy. Nic mu nie umknie.

Ostatnio, na antenie TVP INFO, polityk po raz kolejny udowodnił, że nie jest byle oficjelem z pierwszej łapanki. Odkrył tajny plan opozycji.

„Opozycji zależy, by nie doszło do reelekcji prezydenta Andrzeja Dudy” – cytuje Waszczykowskiego portal tvp.info.

Gra została zamknięta. Czas na przetasowanie. Liderzy partii opozycyjnych zapewne teraz siedzą i obmyślają nowy, równie tajny plan.

Alarm ogłaszają już politycy z Konfederacji, m.in. Artur Dziambor z Gdyni. „PILNE! Europoseł Waszczykowski odkrył tajny plan opozycji! Chcą by wyborów prezydenckich nie wygrał kandydat partii rządzącej! Szczegóły pod linkiem” – napisał na Twitterze udostępniając artykuł tvp.info.

„No i po planie, trzeba nowego szukać” – piszą Internauci.

„I On tak sam na to wpadł, czy ktoś z opozycji mu przekazał informacje? Bo jak tak, to trzeba znaleźć kreta” – zastanawiają się.

„Politolodzy go nienawidzą. Odkrył jeden prosty trik” – czytamy pod wpisem Konfederaty.

Czy Jarosław Kaczyński już analizuje informacje od Waszczykowskiego? Może lepiej by było, gdyby dyplomata wyjawił je tylko prezydium PiS? Wtedy sztab Andrzeja Dudy mógłby zaskoczyć opozycję jakimś wyjątkowo szczwanym ruchem.

Nie od dziś wiadomo, że polityka to brudne zajęcia. No, ale że opozycja może posunąć się do czegoś takiego?! Biedny Andrzej Duda…