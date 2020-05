Wojciech Cejrowski: Ludzie się buntują [WIDEO]

Wojciech Cejrowski w najnowszym Radiowym Przeglądzie Prasy mówi wprost o tym, że ludzie się buntują. Wyjaśnia pokrótce dlaczego tak się dzieje.

Krzysztof Skowroński stanął nieco „w obronie” ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, podkreślając, że trudno jest podejmować działania w obliczu niepewnej przyszłości.

– Bardzo trudne jest życie polityka, ale pamiętajmy też że sam się zgłosił. Uważał, że lepiej zarządzi od innych. Potrafił to uzasadniać na różne sposoby (…) życie polityka jest trudne, jak każdego człowieka, który podejmuje się jakiegoś przedsięwzięcia – odparł Cejrowski.

Ludzie się buntują

– Nie chodzi mi o taki ślepy bunt, że teraz nam się coś nie podoba i się buntujemy. Chodzi o to, że rząd powinien jasno określać cele. To jest zasada z wojska. Policja, wojsko musi mieć jasno określony cel. Druga rzecz to cel musi być osiągalny – zaczął Cejrowski.

– Jeżeli rząd postawił wobec narodu pewne cele, zaraz na początku, kiedy wszyscy byliśmy przerażeni tą pandemią i przewidywaliśmy, że może 50 tysięcy zmarłych będziemy mieli w Polsce, to trzeba było wtedy jasno określić cel i cel musi być osiągalny – dodawał podróżnik.

Cejrowski podkreślił, że w momencie kiedy mamy więcej informacji, nowe dane lub po prostu źle oceniliśmy rzeczywistość to zmieniamy cele. – One musza być dalej osiągalne. Stawiano przed policją cele, które były przestarzałe i stąd się bierze bunt – tłumaczył.

– Postawiono ludziom pewne granice, postawiono im pewne cele. Ludzie widzą, że one są już niepotrzebne i dlatego się buntują – podkreślił.