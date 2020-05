Abonament widmo i wielkie premie dla pracowników TVP. Zarząd ponad dwa razy droższy

Telewizja Polska za rok 2019 osiągnęła wzrost przychodów na poziomie 16,7 proc. To oznacza, ze ich suma wyniosła 2,56 mld zł, a sam zysk netto to 89 mln zł. Pod koniec ubiegłego roku TVP miała 2,790 pracowników na etacie. Średnia ich zarobków to ponad 9,5 tys zł. „Wynagrodzenie zarządu wyniosło 2,18 mln zł, prawie trzy razy więcej niż rok wcześniej – na nagrody dla pracowników zostanie przeznaczone 18 mln zł” – podaje portal Wirtualnemedia.pl.

W Radzie Mediów Narodowych wylądowało sprawozdanie finansowe TVP za rok 2019. Wirtualnemedia.pl dotarły do tego dokumentu. Wynika z niego, że zeszłoroczne wpływy nadawcy osiągnęły kwotę ponad 2,5 mld zł. Na czym zarobiła telewizja? „Główne źródła swoich przychodów TVP podała w udostępnionym pod koniec kwietnia sprawozdaniu abonamentowym. 57 proc. stanowiły środki abonamentowe wynoszące 1,459 mld zł, z czego 331,4 mln zł to opłaty abonamentowe, a 1,127 mld zł – rekompensata z budżetu państwa przyznana wiosną ub.r” – podaje portal.

Abonament widmo

– Powtarzam przy każdej okazji, że abonament faktycznie nie istnieje. Dla budżetu firmy to już nie ma znaczenia. Wpływy z abonamentu płaconego faktycznie przez widzów wyniosły nieco ponad 330 mln zł. We wszystkich sprawozdaniach TVP podaje łącznie wpływy uzyskane z abonamentu i z rekompensaty jako przychody z abonamentu, co jest formalnie poprawne, ale w rzeczywistości mylące – mówił dla Wirtualnychmediów Juliusz Braun, były prezes TVP.

Spadek o 4,2 proc. nastąpił w przypadku reklam i sponsoringu do 874 mln zł. Pozostałe zyski TVP czerpie ze sprzedaży licencji, organizacji konkursów czy loterii SMS-owych.

Wzrost pensji i nagrody

Ze sprawozdania złożonego w RMN wynika, że koszty poniesione przez TVP w ubiegłym roku wyniosły 2,691 mld zł, to prawie 17 proc. więcej niż rok wcześniej. 515 mln zł kosztowały pensje pracowników, a 18 mln zł nagrody. Do tego doszło 77 mln zł na ubezpieczenia społeczne i świadczenia pomocnicze. Dla porównania, rok wcześniej koszty pensji wyniosły 464,7 mln zł. TVP udało się jednak wygenerować za ubiegły rok 89 mln zł zysku netto, a w 2018 r. tylko 3,5 mln zł.

Zeszłoroczny zysk w większości został odłożony jako kapitał zapasowy. Mowa tutaj o 71 mln zł. Pozostałe 18 mln zostało przeznaczonych na nagrody dla pracowników.

Tymczasem Wojciech Man został się radiową Trójką po 55 latach bez „grosza” wdzięczności. – Bez rekompensaty w ogóle TVP nie mogłaby funkcjonować, cały system oparty jest na przekonaniu, że w przyszłym roku też będzie rekompensata i to o takiej, jak poprzednia wysokości. Do końca maja 2020 roku TVP jest obowiązana przedstawić Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji plan finansowo-programowy na 2021 rok. Ponieważ nadal nie istnieją przepisy systemowo określające zasady finansowania mediów publicznych, nie ma również ustawy przyznającej tzw. rekompensatę na 2021 rok, więc przedstawienie tego planu realnie nie jest możliwe – podkreślał Juliusz Braun. Prawie 2,8 tys pracowników zatrudnianych przez TVP średnio zarabia ponad 9,5 tys zł.

Kosztowny zarząd

Premie dla Jacka Kurskiego i Macieja Staneckiego wywindowały wynagrodzenia dla zarządu. W ubiegłym roku wyniosło ono 2,18 mln zł, tymczasem rok wcześniej zaledwie nieco ponad 800 tys zł. Przez cały rok 2019 szefem był Kurski, do marca w zarządzie był Maciej Stanecki, a w jego miejsce powołano Marzenę Paczuską i Mateusz Matyszkowicza.