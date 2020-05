Amerykanie przedłużają zamknięcie granicy. Bruksela szykuje się do otwarcia

Granica między Stanami Zjednoczonymi a Kanadą pozostanie zamknięta do 21 czerwca. Z wyjątkiem koniecznych repatriacji obywateli. W Europie po koronawirusowym szoku, Bruksela „odzyskuje formę” i chce koordynować ponowne otwieranie granic w UE.

Ottawa i Waszyngton miały tu łatwiej. Oba kraje ustaliły zamknięcie granic 18 kwietnia i później ten stan tylko przedłużają. Kanada zaproponowała teraz nowe przedłużenie na 30 dni. Wszystko wskazuje na to, że Stany Zjednoczone propozycję zaakceptują.

Oznacza to, że ruch graniczny będzie wstrzymany co najmniej do 21 czerwca. W grę wchodzą tylko powroty własnych obywateli, ale też z pewnymi obostrzeniami.

Premier Justin Trudeau powiedział we wtorek 12 maja, że rozważa wprowadzenie „mocniejszych środków” izolacji. Jednym z nich jest utrzymanie zamkniętych granic z USA.

Kanada miała do tej pory 71,1 tys. zakażeń. Zmarło tu 5,1 tys. osób. W kraju tym żyje 37,5 mln ludzi, czyli populacja podobna do Polski.

Źródło: Le Figaro/ Reuters