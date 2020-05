Georgette Mosbacher szczera do bólu. „Sieć 5G to jak umieszczenie kamery w każdym domu”

Sieć 5G oplata Polskę, już ponad 100 nadajników pracuje w całym kraju, a kolejne są już w przygotowaniu. W tym samym czasie zaskakującą informację na temat tej technologii podzieliła się ambasador USA w Polsce Georgeta Mosbacher.

Sieć Play planuje uruchomić w sumie ponad 500 nadajników 5G, jednak to nie ona będzie liderem w naszym nieszczęśliwym kraju. Ponad 1600 stacji nadawczych do lipca 2020 roku planuje uruchomić sieć T-Mobile.

Stacje te swoim zasięgiem mają objąć ponad 6 milionów mieszkańców. 600 kolejnych ma należeć do sieci Plus, która niedawno poinformowała o uruchomieniu pierwszych 100 nadajników.

„Kamera w każdym domu”

Zaskakującą opinię na temat sieci 5G w Polsce przedstawiła ostatnio ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher. W Polsat News była pytana o zablokowanie chińskiej sieci 5G w naszym kraju.

– Nie zablokowaliśmy 5G. Pokazaliśmy jedynie, jak widzimy związane z 5G kwestie bezpieczeństwa. Wyjaśniliśmy je polskim sojusznikom – odpowiedziała ambasador USA w Polsce.

– Nasze obawy można zobrazować następująco: to jak umieszczenie kamery w każdym domu, trzeba więc mieć zaufanie do tego, kto tę technologię dostarcza i co dzieje się z przekazywanymi przez nas danymi – powiedziała.

– Wyjaśniliśmy to Polakom, a oni podjęli decyzję, z jakim dostawcą technologii chcą współpracować. My tego nie dyktowaliśmy – dodała Mosbacher.

Źródło: dobreprogramy.pl/Polsat News/nczas.com