Kancelaria Dudy pochłonęła ponad 880 mln złotych w cztery lata. W tym roku będzie rekord

Ujawniono wydatki Kancelarii Prezydenta za kadencji Andrzeja Dudy. Koszty są oszałamiające!

Posłowie opozycji poszli dowiedzieć się od Ministerstwa Finansów ile kosztowały podatników cztery lata Andrzeja Dudy. Rachunki przygotował podsekretarz stanu Tomasz Robaczyński.

Teraz odpowiedź z ministerstwa trafiła do dziennikarzy Wirtualnej Polski. Wynika z niej, że od 2015 roku do 2019 z budżetu państwa na funkcjonowanie Kancelarii Prezydenta przeznaczono ok. 880 mln złotych!

W 2015 roku (do sierpnia urząd pełnił Bronisław Komorowski) Kancelaria Prezydenta wydała na swoje funkcjonowanie 163,5 mln złotych. Jednak koszty wkrótce zaczęły rosnąć.

W 2016 roku było to 164 mln złotych, a w 2017 już 167 mln złotych. W 2018 roku koszty wystrzeliły do 190 mln złotych, a w 2019 do aż 196 mln złotych.

Co więcej – w budżecie państwa na 2020 rok prezydenccy urzędnicy mają do rozdysponowania 199,3 mln złotych. Znaczna część budżetu Kancelarii Prezydenta przeznaczana jest na pensje.

Dla przykładu w 2019 roku na wynagrodzenia dla urzędników (361 w Kancelarii i 80 w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego) wydano ponad 51 mln złotych. Średnia pensja wyniosła 10 tys. złotych.

Co na takie Bizancjum za państwowe pieniądze mają do powiedzenia ludzie prezydenta? W styczniu prezydencki minister Paweł Mucha bronił się, że „aktywna prezydentura” wiąże się z „potrzebą wydatkowania określonych kwot finansowych”, a budżet na 2020 rok jest „bardzo oszczędny”.

Źródło: Wirtualna Polska