Awantura o szczepionki na koronawirusa. Amerykanie dali pieniądze francuskiej firmie w zamian za pierwszeństwo [VIDEO]

Antyszczepionkowcy z bagnetem

Słuchajcie, co tu się odjebało to ja nie mam pytań. Siedzicie? To patrzcie.Oto antyszczepionkowcy bojówkarze będą ludziom głowy obcinać bagnetami w obronie wirusa. MOJE CIAŁO MÓJ COVID.Pozostaje mi to skomentować dobrym staropolskim "XD"Igi

Opublikowany przez WCALE NIE SEBKI II: standardy społeczności Środa, 6 maja 2020