Koronawirus zakończy produkcję modeli Renault – Espace, Scenic i Talisman

Ma to przynieść francuskiemu koncernowi około 2 mld euro oszczędności. Jeszcze pod koniec maja firma ma oficjalnie ogłosić plan ograniczenia kosztów na okres najbliższych 3 lat.

Modele Espace, (minivan) Scenic i duży sedan Talisman zostaną wyrzucone z programu przyszłych produktów. Nowy program w skrócie to mniej minivanów i sedanów i skupienie się na crossoverach i SUV-ach. Wszystkie marki Grupy Renault to jednak niemal łącznie 50 modeli. Podobną operację odchudzenia oferty przeprowadził już kilka lat temu koncern PSA i zaoszczędził 300 mln euro.

W ub. roku Renault ogłosiło pierwszą stratę od 10 lat. Teraz firma razem z całą branżą mocno odczuwa skutki trwającej epidemii Covid-19.

Sprzymierzony z Renault japoński Nissan zamierza z kolei ograniczyć działania na rynkach europejskich, by skupić się na rynkach USA, Chinach i Japonii. W Europie zastąpi go Renault.

