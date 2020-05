Łukasz Szumowski o krokach, które należy podjąć wobec niektórych województw: „Widząc Śląsk, musimy mieć pewną dozę ostrożności”

Łukasz Szumowski podczas konferencji prasowej poruszył kwestię szpitali jednoimiennych. Minister zdrowia stwierdził, że w niektórych województwach można zacząć je likwidować.

– Co do likwidacji czy ograniczenia szpitali jednoimiennych – jednak widząc Śląsk, musimy mieć pewną dozę ostrożności – mówił Łukasz Szumowski podczas konferencji prasowej.

Zaznaczył jednak, że choć Śląsk jest obecnie centrum epidemii w Polsce, to sytuacja tam nie jest tak tragiczna jak mogłoby się zdawać.

– Na szczęście na Śląsku większość chorych, zakażonych przechodzi tę infekcję bezobjawowo – powiedział minister. Na razie jednak na Śląsku rząd nie będzie likwidował szpitali jednoimiennych. – Gdyby przechodzili tę infekcję w sposób trudny, na pewno byłoby potrzeba więcej miejsc – dodał szef resortu zdrowia.

Nie znaczy to jednak, że rząd nie przymierza się do likwidowania tego rodzaju placówek i przywracania ich do normy.

– Oczywiście planujemy w województwach, w których są dwa szpitale np. jednoimienne, jeden już żeby wracał zupełnie do normy. Oczywiście wymaga to dezynfekcji wszystkich sali pomieszczeń – stwierdził.

Źródło: 300polityka