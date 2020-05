Minister Piontkowski ujawnia kiedy będą wytyczne dotyczące sposobu przeprowadzenia matur i egzaminów

Dzisiaj opublikujemy wytyczne mówiące o tym, w jaki sposób zorganizować egzamin maturalny, egzamin ósmoklasisty, a także egzaminy zawodowe – poinformował w piątek szef MEN Dariusz Piontkowski. Zapowiedział, że w trakcie egzaminu nie będzie obowiązku zasłaniania nosa i ust.

Minister edukacji narodowej w radiu Wnet przekazał, że Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowuje wytyczne dotyczące przeprowadzenia egzaminów. Poinformował, że zasady te zostaną opublikowane w piątek. Wyjaśnił, że będą one m.in. regulowały kwestie ustawienia ławek, czy dystansu społecznego.

„Tam też będziemy m.in. mówili o tym, że maseczki, które mamy używać w przestrzeni publicznej będą obowiązywały w tych momentach, gdzie poruszamy się w przestrzeni publicznej, gdy młodzież będzie szła do szkoły, czy zmierzała do sali egzaminacyjnej” – powiedział Piontkowski.

Masek nie będzie

Zaznaczył jednocześnie, że zakrywanie nosa i ust nie będzie obowiązkowe w trakcie egzaminu. „Oczywiście ten, kto będzie chciał, będzie się w ten sposób czuł bezpiecznie, będzie mógł to zrobić, ale obowiązku zasłaniania nosa i ust w trakcie samego egzaminu nie będzie” – dodał szef MEN.

Podkreślił, że brak takiego obowiązku powinien zwiększyć komfort pisania egzaminu. Przypomniał, jednocześnie, że tegoroczne egzaminy będą się odbywać wyłącznie w formie pisemnej.

Minister edukacji przekazał także, iż w czwartek podpisał rozporządzenie, zgodnie z którym ograniczenie funkcjonowania szkół będzie obowiązywało do 7 czerwca. Dzień wcześniej premier Mateusz Morawiecki i szef MEN zapowiedzieli przywrócenie od 25 maja br. zajęć opiekuńczo-wychowawczych z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.

Znów zobaczą nauczycieli

Piontkowski przyznał, że powrót do szkoły jest oczekiwany przez uczniów, rodziców i nauczycieli. „Myślę, że za kilka dni, najpóźniej na przełomie maja i czerwca pan premier poinformuje, jaka będzie ostateczna decyzja. Chcielibyśmy, żeby choć na chwilę dzieci i młodzież mogli wrócić do szkoły. Czy będzie taka możliwość? Zobaczymy za jakiś czas” – powiedział Piontkowski.

Podkreślił, że przepisy, które są realizacją zapowiedzi szefa rządu, umożliwiają powrót, przynajmniej częściowy, do szkoły. „Od 25 maja umożliwiamy powrót dzieci klas 1-3. Co prawda, głównie w tej funkcji opiekuńczo-wychowawczej, ale i częściowo także dydaktycznej. Od tego samego czasu mówimy o konsultacjach, najpierw dla uczniów klas ósmych, maturzystów, a w kolejnych tygodniu o konsultacjach dla wszystkich uczniów, tak aby mogli spotkać się ze swoimi nauczycielami, zapytać się o te fragmenty materiału, które z ich punktu widzenia są trudniejsze, czy porozmawiać ocenach” – wskazał minister.

To już dwa miesiące

W związku z epidemią koronawirusa zajęcia stacjonarne w szkołach są zawieszone od połowy marca. Lekcje prowadzone są zdalnie. Przesunięte zostały też terminy egzaminów zewnętrznych, w tym egzaminu ósmoklasisty, który miał być przeprowadzony w kwietniu oraz matur, które miały rozpocząć się 4 maja.

Pod koniec kwietnia minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski poinformował, że zgodnie z nowym harmonogramem egzaminów zewnętrznych, egzamin ósmoklasisty przeprowadzony zostanie w dniach 16-18 czerwca, a matury rozpoczną się 8 czerwca. Sesja maturalna potrwa do 29 czerwca. Będą przeprowadzone tylko egzaminy pisemne. W tym roku na maturze nie będzie egzaminów ustnych. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie potrwa od 22 czerwca do 9 lipca.

Ósmoklasiści, którzy nie będą mogli przystąpić do egzaminu w czerwcu, będą go pisać w drugim terminie w dniach 7-9 lipca. Dla maturzystów, którzy nie będą mogli przystąpić do egzaminów w czerwcu, dodatkową sesję zaplanowano od 8 do 14 lipca.

PAP/PJ