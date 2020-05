Czasy pandemii koronawirusa już odciskają piętno na naszych portfelach. Z badania grupy IQS wynika, że 80 proc. Polaków już ogranicza swoje wydatki. 71 proc. deklaruje natomiast, że ścisłą kontrolę domowych budżetów wprowadzi na stałe. Niemal jedna trzecia respondentów przyznała, że będzie kupować sprzęt, odzież i wyposażenie domu z „drugiej ręki”.

Decyzje polityczne związane z pandemią koronawirusa doprowadziły do poważnych zmian w życiu wielu Polaków. Aż 60 proc. badanych przyznało, że boi się znacznego pogorszenia sytuacji materialnej. Z kolei 77 proc. wskazało, że restrykcje spowodowały spore zmiany w ich życiu. Po niecałym miesiącu od ogłoszenia stanu epidemii 9 proc. Polaków straciło pracę. 13 proc. natomiast przyznało, że obcięto im wynagrodzenia. Tyle samo straciło płynność finansową.

W konsekwencji 10 proc. respondentów deklarowało, że musieli zawiesić spłaty zobowiązań finansowych. 8 proc. utraciło swoje oszczędności.

Według IQS, kryzys najbardziej dotknął mieszkańców dużych miast. – Na razie żyjemy „w stanie zawieszenia”. W dużym uproszczeniu można to nazwać społeczną depresją. Do całkowitego zagubienia przyznaje się aż 40 proc. Polaków. Sytuację własnych gospodarstw domowych postrzegamy jako krytyczną i nie jest to stwierdzenie przesadzone skoro średnia przewidywań prognozuje zmniejszenie się budżetów o 16 procent – stwierdziła jedna z liderek badania „W drodze do jutra”, Paulina Tyszko-Ptak z IQS.

Z badania wynika, że teraz Polacy najbardziej czują potrzebę odzyskania kontroli nad własnym życiem. W zakresie ekonomicznym sprowadza się to do kontroli wydatków i oszczędniejszego życia, a także wydłużania cyklu życia produktów i zdobywania nowych kwalifikacji.

Przeszło 50 proc. respondentów zadeklarowało, że częściej chce naprawiać posiadane sprzęty, odzież i wyposażenie. 33 proc. przyznało, że będzie je kupować z „drugiej ręki”.

– Racjonalizacja wydatków z pewnością obejmie wiele dziedzin. Wzrośnie znaczenie usług, sprzętu i oprogramowania umożliwiającego kontakt online. Zmiany może odczuć także rynek meblarski, wyposażenia domu czy sprzętu AGD. Prawdopodobnie już niebawem do łask wrócą, dotychczas wymierające, zawody rzemieślnicze. Racjonalizacja wydatków dotyczyć będzie także rozrywki i wypoczynku. Prognozujemy, że w najbliższych miesiącach rzadziej i z większym rozmysłem niż przed pandemią, będziemy traktować wyjścia do restauracji i pubów – podsumowała Joanna Dzierzbicka z IQS.

Raport IQS „W drodze do jutra” powstał na podstawie badania ilościowego na panelu IQS Opinie.pl. Przebadano reprezentatywną ogólnopolską grupę 1052 respondentów. Badanie przeprowadzono w dniach 1-6 kwietnia 2020. Wzbogacono je także 14 indywidualnymi wywiadami pogłębionymi – od 6 do 10 kwietnia – oraz jakościową analizą treści w mediach społecznościowych na autorskiej platformie IQS netdive w dniach 7.01-30.04.2020 r.

Źródło: wirtualnemedia.pl