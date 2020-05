PO już organizuje się, by zbierać podpisy na nowego kandydata. Jeszcze nie wie, na kogo

Lokalne struktury PO otrzymały już informację w sprawie zbiórki podpisów z poparciem dla nowej kandydatury na prezydenta – wynika z rozmów z działaczami partii. Według nieoficjalnych informacji władze krajowe PO w piątek mają zająć się kwestią zmiany kandydata w wyborach prezydenckich.

– Otrzymaliśmy wytyczne odnośnie zbiórki podpisów pod nową kandydaturą na prezydenta. Czasu będzie mało, więc trzeba się zorganizować – powiedział działacz PO z terenu, który chce zachować anonimowość. Dodał, że w terenie ludzie nie wiedzą jeszcze, czy będzie to Rafał Trzaskowski czy Radosław Sikorski.

Także portal wp.pl poinformował, że władze Platformy już wysłały do partyjnych struktur wytyczne, co do zbiórki podpisów z poparciem dla nowego kandydata PO. „W partii ma być pełna mobilizacja, bo czas na zbiórkę będzie mocno ograniczony ze względu na krótkie terminy wyborcze” – pisze portal.

Informacje o wytycznych potwierdzono w kierownictwie PO, z tym że kandydatem, pod którym będą zbierane podpisy będzie prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Zostanie on kandydatem po tym, jak w piątek ze startowania zrezygnuje wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska.

W piątek o godz. 10 ma się w tym celu zebrać zarząd Platformy Obywatelskiej.

