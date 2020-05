Słupsk chce delegalizacji Forum LGBT

Aktywista Forum LGBT, Sławomir Kuleta, „zasłynął” trzykrotnym spaleniem polskiej flagi. Teraz Słupska Inicjatywa Obywatelska domaga się delegalizacji tego stowarzyszenia. Prokuratura wszczęła także śledztwo ws. zniszczenia symbolu Rzeczpospolitej.

2 maja, w Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, pisaliśmy o ohydnej prowokacji, jakiej dopuścił się tęczowy aktywista i były „katecheta”. Działacz Stowarzyszenia Forum LGBT spalił flagę Rzeczypospolitej w ramach „protestu przeciwko niesprawiedliwości, jaka się w Polsce dzieje”. Twierdził, że został oszukany przez państwo.

Teraz członkowie Słupskiej Inicjatywy Obywatelskiej (SIO) domagają się od prezydenta miasta delegalizacji Forum LGBT. Złożyli w tej sprawie wniosek.

Stowarzyszenie Forum LGBT działa bowiem w Słupsku od 2014 roku. Jak czytamy na Facebooku, jego „misją” jest „działanie na rzecz środowiska LGBT oraz zmiana nastawienia Kościołów chrześcijańskich do tego środowiska”. Co więcej, tęczowa organizacja ma siedzibę w budynku stanowiącym własność miasta.

Członkowie Słupskiej Inicjatywy Obywatelskiej domagają się zatem natychmiastowego „wysiedlenia” Forum LGBT ze Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej.

Spektakl gorszy niż „Urodziny Hitlera”

„Te godne pożałowania akty spalenia flagi Polski były znacznie gorszym spektaklem niż «Urodziny Hitlera» pod Wodzisławiem Śląskim w reżyserii dziennikarzy śledczych stacji telewizyjnej TVN. Reprezentant Stowarzyszenia Sławomir Kuleta zrobił to z własnej nieprzymuszonej woli wyrażenia swojego sprzeciwu w stosunku do Polski, a nie za pieniądze jak to miało miejsce w przypadku «wafelkowych nazistów». Sławomir Kuleta zastosował nawet «leśną aurę» swojego spektaklu na podobieństwo do sitcomu TVN pt. «Urodziny Hitlera»” – wskazali członkowie SIO w piśmie do prezydenta Słupska.

„Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy z dn. 7.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach: Sąd, na wniosek organu nadzorującego, może rozwiązać stowarzyszenie, jeżeli jego działalność wykazuje rażące lub uporczywe naruszanie prawa albo postanowień statutu i nie ma warunków do przywrócenia działalności zgodnej z prawem lub statutem” – podkreślili.

Zgodnie z wpisem w KRS, celem działania Forum LGBT jest „jednoczenie chrześcijan LGBT różnych wyznań oraz ich rodzin i stworzenie płaszczyzny do wymiany poglądów; wdrażanie w życie zasady równego traktowania i poszanowania dla odmienności wiary, orientacji seksualnej i poglądów działania na rzecz integracji seksualnej człowieka i integracji środowiska LGBT; działanie na rzecz osób ze środowiska LGBT”.

Działania Kulety nie wydają się jednak wypełniać jednoczącej „misji” stowarzyszenia. Aktywista powiesił bowiem na drzewie dwie flagi – polską i unijną. – Za moimi plecami znajdują się dwie flagi. Jedna z nich za chwilę spłonie, druga nie – mówił całując symbol UE. Wcześniej zacytował także fragment Apokalipsy.

Kuleta wydał także książkę „Inne Spojrzenie na wybrane aspekty seksualności ludzkiej rozpatrywane w odniesieniu do duchowości chrześcijańskiej”. Przekonywał w niej, że można połączyć czynny homoseksualizm z głęboką wiarą. To jednak stoi w sprzeczności z nauką Kościoła.

Śledztwo w toku

4 maja Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała, że wszczęte zostało śledztwo ws. spalenia polskiej flagi. Śledczy zabezpieczyli treści zamieszczone w sieci oraz dane informatyczne. Za publiczne znieważenie lub uszkodzenie symboli narodowych Kodeks karny przewiduje grzywnę, karę ograniczenia wolności lub nawet rok więzienia.

Źródła: magnapolonia.org/nczas.com