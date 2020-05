Sportowcom chyba się nie przelewa. Zawodowi futboliści amerykańscy dokonali napadu z bronią w ręku

Zawodowa liga futbolowa NFL odmówiła komentarza. Baker to zawodnik New York Giants. Dunbar gra w Seattle Seahawks. Teraz obydwu poszukuje policja hrabstwa Broward.

Chodzi o wydarzenia z Miramar, niedaleko Miami. Pierwszy z zawodników ma 22 lata, drugi ma lat 27 lat. Obydwaj są poszukiwano za cztery rozboje z bronią w ręku.

Baker i Dunbar brali udział w ogrodowym grillu. Doszło tam do kłótni. Baker wyjął broń palną i polecił Dunbarowi i jeszcze jednej osobie oczyścić gości z „fantów”. Według świadków gościom grilla skradziono kilka tysięcy dolarów w gotówce, luksusowe zegarki i inne kosztowności. Sprawcy zbiegli.

